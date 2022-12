Formula E | NIO 333 svela la livrea per la monoposto 2023

La squadra anglo-cinese ha svelato la livrea per la monoposto Gen3. Questa ha mantenuto il suo sfondo blu scuro, ma è stato arricchito con lampi di colore rosso, bianco e verde acqua.

La squadra si appresta ad affrontare la nona stagione in Formula E con una formazione rinnovata. Il nuovo acquisto Sergio Sette Camara affiancherà Dan Ticktum, mentre Oliver Turvey lascia la squadra dopo otto anni.

Dopo le giornate di test a Varano ed al Mallory Park il direttore operativo e vicepresidente di NIO 333, O'Hagan, si è detto "tranquillamente fiducioso" delle possibilità del team di progredire e spera di poter diventare una squadra da top 3 entro la fine dell’era Gen3.

In occasione del lancio della nuova livrea O'Hagan si è detto orgoglioso degli sforzi compiuti dalla squadra per prepararsi alla Gen3.

"Siamo davvero soddisfatti dell'aspetto della nostra NIO 333 ER9 nella sua livrea da gara. Speriamo che sia emozionante per i fan e per chi segue la serie vederci con un look nuovo e audace mentre iniziamo un nuovo capitolo della nostra storia”.

"È un momento emozionante per il campionato e abbiamo lavorato duramente con il nostro team di progettazione per creare qualcosa di dinamico, moderno ed elegante, che ha un aspetto fantastico!”.

"Non vedo l'ora di vedere la vettura in azione la prossima settimana a Valencia, in occasione dei test pre-stagionali. Abbiamo lavorato duramente al progetto Gen3 per molto tempo, quindi è un momento importante”.

NIO 333 ER9 Photo by: NIO Formula E Team

"Se la macchina si comporterà bene come sembra, allora ci aspetta un buon anno. I segnali sono positivi, ma sarà il tempo a dirlo e non dovremo aspettare ancora molto per scoprirlo. Sono incredibilmente orgoglioso dei risultati ottenuti finora dalla squadra".

Con la presentazione della nuova colorazione da parte di NIO 333, restano solo Envision e Mahindra i due team attesi nello svelare le loro nuove vettura prima dei test di Valencia della prossima settimana, anche se Mahindra ha presentato pubblicamente la vettura al Goodwood Festival of Speed di giugno.

Lunedì 12 dicembre si svolgerà una sessione di shakedown a Valencia, prima delle prove ufficiali che si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre, in preparazione della gara inaugurale della stagione che si terrà in Messico a gennaio.