Ferrari | Coppa Shell EU, Imola: Engstler firma la pole di Gara 2

Ultima qualifica della stagione anche per i protagonisti della Coppa Shell del Ferrari Challenge Europa. A conquistare la seconda pole position del weekend di Imola è stato Franz Engstler, che quindi non molla nonostante si fosse già laureato campione nello scorso round del Mugello, quasi a voler fare le prove generali per la Finale Mondiale di domani.

Il veterano tedesco ha messo tutti in fila in una sessione che è terminata con 1'16" di anticipo a causa della bandiera rossa provocata da Henrik Kamstrup, finito nella ghiaia del Tamburello dopo un testacoda.

Engstler si è assicurato la sua quarta pole stagionale grazie ad un crono di 1'44"405, che a pochi minuti dal termine gli aveva consegnato un discreto vantaggio sugli inseguitori. Nel finale c'è stato però il colpo di reni di Manuela Gostner, che con un bel 1'44"551 è andata a prendersi un posto in prima fila.

In seconda fila troviamo invece il campione del mondo 2021 Ernst Kirchmayr, che domani rimetterà in palio la sua corona, ma intanto oggi sembra voglioso di riscattare una Gara 1 deludente, segnata con una testacoda alla Rivazza.

A dividere la seconda fila con lui ci sarà lo svedese Joakim Olander, che si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, visto che parliamo di un pilota della classe AM, che ovviamente in questo modo si è preso la pole position del suo raggruppamento.

#126 Joakim Olander, Scuderia Autoropa Photo by: AG Photo / Manganaro

A completare la top 5 c'è l'italiano Claudio Schiavoni, che apre la schiera dei piloti rimasti al di sopra del muro dell'1'45". Sesto tempo per il tedesco Axel Sartingen, che potrà correre senza particolari pressioni, visto che il suo secondo posto in campionato sembra destinato ad essere in cassaforte.

Il vincitore di Gara 1, Roman Zieman, che era anche il suo rivale per il ruolo di vice-campione, questa mattina infatti non è sceso in pista e quindi non sarà della partita neppure nella gara di pomeriggio.

Continuando a scorrere la classifica, in settima posizione c'è Thomas Gostner, seguito da Peter Christensen e da Alexander Nussbaumer, rispettivamente secondo e terzo nella classe AM. Un'accoppiata da tenere d'occhio, perché si tratta rispettivamente del vincitore della gara di ieri e del campione di classe.

A completare la top 10 c'è il veterano Fons Scheltema, seguito da Kamstrup, che è quarto di classe nonostante sia stato appunto lui a provocare la bandiera rossa nel finale, e precede Corinna Gostner, pure lei finita in testacoda alla Curva Gresini, ma riuscendo a ripartire senza problemi.

In settima fila saranno affiancati invece i due piloti che si giocano il secondo posto nel campionato AM, ovvero Christian Herdt-Wipper e Martinus Richter, che entreranno nell'ultima gara separati tra loro da sei punti a favore del primo.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q2 Coppa Shell EU