Video | Ferrari 296 GT3: l'Ingegner Cannizzo ne rivela i segreti Nel paddock delle Finali Mondiali Ferrari di Imola è stata presentata per la prima volta in Italia la nuovissima 296 GT3, erede della vincente 488 che esordirà nei campionati nel 2023: L'Ingegner Ferdinando Cannizzo la illustra in tutti i suoi segreti in questo video di Motorsport.com.