Ferrari | Nord America, Imola: Franco concede il bis, è ancora pole

La gara di oggi pomeriggio ad Imola sarà decisiva per quanto riguarda il Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge North America e la seconda sessione di prove ufficiali ha confermato che il più a suo agio sul circuito del Santerno è Manny Franco.

Il pilota della Ferrari Lake Forest si è preso pole e vittoria nella giornata di venerdì, tenendo viva la sua candidatura al titolo. Stamani ha concesso il bis nella Q2, sfoderando un giro fuori dalla portata di tutti i suoi avversari: con il suo 1'43"357 ha infatti distanziato di ben 438 millesimi il diretto inseguitore Jason McCarthy.

Tra le altre cose, fino agli istanti conclusivi, era stata una qualifica complicatissima per il leader del campionato Jeremy Clarke, che si ritrovava in coda al gruppo. Proprio sotto alla bandiera a scacchi però ha trovato la zampata per piazzare un 1'44"488 che lo ha riportato al quarto posto assoluto, terzo di classe.

In ogni caso, per lui si prospetta un pomeriggio intenso, visto che entrerà in gara con due soli punti di margine su McCarthy e con un Franco in grande spolvero che ha ridotto ulteriormente a 9 lunghezze il suo gap. Senza dimenticare poi Matt Kurzejewski, che gli partirà alle spalle ed è teoricamente in lizza anche lui, essendo a -13.

#215 Dylan Medler, The Collection Photo by: Ferrari

Notevolissima la prestazione del poleman del Trofeo Pirelli AM, perché Dylan Medler è stato capace di piazzarsi addirittura al terzo posto assoluto in 1'44"127, rifilando sette decimi esatti ad Aron Weiss, che è secondo di classe ma settimo assoluto.

Per quanto riguarda i contendenti al titolo di classe, anche in questo caso racchiusi in appena nove punti, il più veloce è stato Alfred Caiola con il terzo tempo (9° assoluto) davanti al vincitore della gara di ieri, il brasiliano Custodio Toledo. Quinto di classe invece Todd Coleman, che precede proprio il leader Dave Musial Jr.

Tra Toledo e Coleman si è infilato anche il poleman della Coppa Shell, ovvero Omar Balkissoon, che con il suo 1'45"375 si è costruito un cuscinetto di ben cinque vetture di altre classi tra sé ed il diretto inseguitore, che è il campione di categoria Michael Petramalo.

Tra i piloti che li dividono troviamo anche l'autore della pole della Coppa Shell AM, che è anche il campione 2022, ovvero Tony Davis, autore del 13° tempo assoluto. Dopo la vittoria di ieri, Lisa Clark invece è seconda di classe con il 18° posto sullo schieramento di partenza.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q2 Nord America

#304 Tony Davis, Continental AutoSports Photo by: AG Photo / Manganaro