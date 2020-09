Verstappen: "Soddisfatto della Red Bull, ma si può migliorare"

Può essere Max Verstappen la sorpresa di questo weekend del Mugello? A giudicare dai tempi ottenuti dal pilota della Red Bull al termine della seconda sessione di prove libere la risposta non può che essere positiva.

Dopo la deludente trasferta di Monza la RB16 sembra aver trovato un tracciato nel quale esprimere al meglio tutte le sue doti telaistiche e nelle mani dell’olandese è riuscita a stare attaccata alla Mercedes di Lewis Hamilon.

Max ha chiuso la sessione con il terzo crono in 1’17’’235, a soli 39 millesimi dal sei volte campione del mondo e con appena due decimi di ritardo dal tempo di Valtteri Bottas, oggi assoluto protagonista in entrambi i turni.

Una volta sceso dalla vettura, Max ha espresso tutta la propria soddisfazione per le prestazioni fornite dalla Red Bull ed ha spinto il suo team a lavorare duramente per migliorare ulteriormente l’assetto.

“Credo che possiamo essere abbastanza soddisfatti di come si è comportata la vettura. Non siamo troppo lontani dalla Mercedes, e questa è una buona notizia, ed anche il bilanciamento è buono. Ovviamente si può sempre migliorare, ma nel complesso mi ritengo abbastanza soddisfatto”.

Ovviamente anche a Verstappen è stato chiesto un parere su un tracciato vecchia scuola come quello del Mugello e l’olandese non si è nascosto dietro ad un dito affermando di amare il layout del circuito toscano.

“Il circuito è pazzesco! Ci sono un sacco di curve veloci, come l’Arrabbiata 1 e 2, ed in una Formula 1 farle in pieno è semplicemente incredibile. E’ davvero fantastico guidare qua”.

La domanda che tutti si pongono è se i piloti riusciranno a reggere fisicamente le forti accelerazioni laterali imposte su questo tracciato. Max si è detto pronto e preparato ad affrontare la sfida di questo weekend.

“Al momento mi sento abbastanza bene fisicamente, ma domenica è previsto un aumento delle temperature e percorrere 59 giri rappresenterà una sfida. Tuttavia non credo che dovremmo lamentarci perché siamo professionisti allenati per guidare queste vetture”.