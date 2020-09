Leclerc: "Giornata positiva. Dobbiamo capire perché"

Sarà stata l'aria di casa, il Rosso delle origini, o più probabilmente una pista meno penalizzante rispetto a Spa e Monza. Sta di fatto che le Ferrari sono apparse più competitive rispetto alle ultime due - disastrose - uscite, con Charles Leclerc capace di piazzarsi subito alle spalle dei primi 2 nelle Libere 1 del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 e in Top 10 nelle Libere 2.

Un risultato atteso dai fan del Cavallino Rampante, ma in seno al team molto meno. A rivelarlo è stato lo stesso Charles Leclerc, che a fine giornata si è espresso su quanto fatto dal proprio team sulla pista toscana del Mugello.

"Oggi è stata una giornata positiva, ma d'altra parte, quando va bene, dobbiamo capire perché. Se devo essere sincero, è stata una sorprea per tutti. Io ho la mia opinione a riguardo: la giornata di filming day ci ha aiutati a entrare in ritmo con la pista, anche perché per noi, così come per gli altri piloti",

"il Mugello è una pista nuova. Quindi forse questo ci ha aiutati un po'. Ma nelle Libere 2 siamo stati più vicini a dove pensavamo di essere. Ma credo che tutti siano molto vicini. Forse domani potremo fare un passo avanti ulteriore. Sono ottimista".

Leclerc, poi, si è affiancato ai piloti che hanno elogiato il Mugello come pista "vecchia scuola", ossia uno di quei circuiti che non perdonano anche il minimo errore.

"Al Mugello non ci sono margini d'errore. Non ci sono molte zone di fuga. Credo che sia ciò che piace ai piloti, quindi va bene".