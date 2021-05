E’ sempre più Lando Norris il faro della McLaren. Il pilota britannico sta disputando una stagione 2021 davvero di livello eccellente e sta eclissando un Daniel Ricciardo apparso irriconoscibile sulle stradine di Monte Carlo.

Norris è riuscito ad ottenere oggi il terzo posto guidando alla perfezione. Mai una sbavatura, mai un eccesso nonostante il degrado delle Pirelli l’abbia messo in difficoltà nelle battute iniziali. E soprattutto nervi freddi nel resistere nel finale alla pressione di un Perez feroce grazie ad una strategia impeccabile della Red Bull.

Il secondo podio stagionale è arrivato al termine di una gara nella quale Norris ha addirittura doppiato il suo compagno di team, ma è stato certamente agevolato da due episodi: il problema tecnico di Leclerc ed il ritiro di Bottas.

Il monegasco è stato ancora una volta colpito dalla maledizione del circuito di casa, mentre il finlandese è stato costretto ad alzare bandiera bianca quando i suoi meccanici non sono riusciti a svitare l’anteriore destra in occasione della sosta.

“Non so cosa dire, non pensavo che oggi sarei riuscito a salire sul podio. Devo ringraziare i ragazzi del team, è sempre un sogno riuscire in un risultato del genere”.

Quando è giunto ai microfoni per le interviste, Lando ha analizzato in maniera lucida la sua corsa evidenziando non solo gli episodi citati in precedenza, ma anche la sua condotta di guida ed il salto di qualità compiuto quest’anno dalla McLaren con una MCL35M sempre più convincente.

“Ho avuto un pochino di fortuna, ma devo dire che ho guidato abbastanza bene e sono stato assecondato da una vettura davvero competitiva. Abbiamo disputato un weekend davvero solido. Questo risultato è merito di tutto il team”.

Guardando la classifica del campionato balza all’occhio non solo il nuovo leader della graduatoria, Max Verstappen, ma anche il terzo posto artigliato da Norris, adesso a quota 56 e davanti a Bottas di 9 punti.

“Ho avuto un buon avvio di stagione. Voglio godermi questo momento” ha concluso un Lando impaziente di gustarsi il prosecco Ferrari sul podio.

