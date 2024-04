F1 | Dati: una pennellata nel secondo settore porta Norris in pole

La Formula 1 arrivava a Shanghai con tante incognite. La massima competizione a ruote scoperte non si recava in Cina ormai da cinque stagioni, il che rendeva l’appuntamento di questa settimana anche la prima volta con la nuova generazione di vetture a effetto suolo. Inoltre, vi era il dubbio in merito a quali potessero essere le condizioni dell’asfalto, su cui è stato versato un leggero strato di bitume che ha reso le condizioni di grip durante il giro piuttosto inconsistenti.

A ciò si è aggiunto un altro elemento, quello del meteo, con la pioggia caduta alla fine della SQ2 e che si è poi perpetrata durante l’intera ultima manche, cambiando l’ordine dei valori sulla griglia di partenza potenzialmente previsti sull’asciutto. Ad approfittare della pista bagnata sono stati Lando Norris, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, i quali hanno occupato le prime 3 posizioni sullo schieramento valido per la sprint race di domani mattina.

Tuttavia, la lotta per la pole è stata in dubbio davvero fino all’ultimo secondo, perché l’indecisione della Federazione su quello che si è poi rivelato il giro della pole ha creato un po’ di confusione: inizialmente il miglior crono di Norris era stato cancellato in quanto successivo a uno cancellato per aver superato i limiti della pista.

Lando Norris, McLaren MCL38, passes the chequered flag Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Infatti, in alcuni appuntamenti del mondiale, in caso di track limit all’ultima curva la FIA può cancellare non solo il giro corrente, ma anche quello successivo: questa normativa deve però essere specificata evento per evento nelle note del direttore di gara. Tuttavia, nelle Event Notes del GP di Cina non vi era specificato nulla in tal senso, motivo per il quale, dopo una prima indecisione, la FIA ha poi deciso di “riabilitare” il miglior crono del britannico, riconsegnando la pole alla McLaren.

È interessante partire proprio da questo punto per analizzare i due migliori giri in SQ3, perché proprio da quell’uscita sul cordolo si può notare la prima differenza tra Hamilton e Norris: andando largo, il pilota della McLaren non si è garantito la miglior accelerazione in uscita dall’ultima curva, tanto che all’inizio del giro accusava già un piccolo gap a suo sfavore.

Tuttavia, già nel lungo tratto di curva uno la situazione si ribalta, perché Norris riesce a portare maggior velocità in percorrenza con una traiettoria leggermente più larga. Anche in curva 2 si nota una leggera differenza, anche in questo caso figlia di una linea completamente differente: mentre il britannico della McLaren riesce a mantenersi più stretto percorrendo meno strada in un tratto molto lento, al contrario il connazionale della Mercedes non riesce a chiudere la traiettoria, allargandosi.

È proprio in questa zona della pista che Norris riesce a guadagnare quei decimi per concludere in testa il primo settore, anche se non il miglior crono assoluto: l’aspetto fondamentale in questo caso è stato quello di riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, anche senza parziali record, cosa in cui l’inglese è stato maestro in questa sessione.

Confronto telemetrico tra Norris e Hamilton nel GP della Cina Foto di: Gianluca D'Alessandro

La situazione si ribalta nuovamente nel secondo intertempo: in curva sette Hamilton riesce ad essere più efficace con un parzializzazione minore dell’acceleratore, con un minimo del 50% contro il 30% del pilota della McLaren. Allo stesso modo, in curva otto e nove è Norris a passare nuovamente in testa portando una decina di km/h in più rispetto a Hamilton: la vera differenza da parte del portacolori della squadra di Woking nasce proprio in questo settore, paradossalmente nelle parti lente, dove in realtà la scuderia si aspettava di soffrire maggiormente, con un guadagno di quasi otto decimi. Norris è infatti stato l'unico assieme a Perez a scendere sotto i 36 secondi in questo parziale, con una chiara differenza sui rivali.

Altro punto su cui è interessante porre l’attenzione è l’accelerazione in uscita da curva 11, quella che immette sul lungo rettilineo: mentre Hamilton ha leggera incertezza che lo porta ad alzare per qualche istante il piede dall’acceleratore, Norris ha un’uscita molto più pulita, potendo lanciarsi sull’allungo che porta al tornantino. In questo caso, il vantaggio non lo si riscontra in termini di velocità di punta, bensì in accelerazione in uscita dal curvone e nella prima parte del rettilineo, guadagnando così altri decimi utili a chiudere in testa anche l’ultimo settore.

Se McLaren si porta a casa una bella qualifica, resta la grande incognita della sprint di domani. McLaren nelle libere uno si è concentrata soprattutto sulla mescola più dura, più in ottica Gran Premio della domenica che della sprint race.