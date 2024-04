F1 | Mistero bitume: Norris sguazza, ma la gara resta è un rebus

La pioggia arrivata sul circuito di Shanghai prima della sessione SQ3 ha stravolto i valori in campo. Lo strato liquido di bitume steso su una vasta area della pista ha reso la superfice bagnata estremamente scivolosa, e i dieci piloti in pista per otto intensissimi minuti hanno dovuto lottare con un’aderenza bassissima che ha reso un inferno il controllo delle monoposto.

Il primo obiettivo è stato restare in pista, il secondo cercare di stampare un tempo più veloce possibile. Dal caos è emerso Lando Norris, non senza un piccolo giallo. La direzione gara aveva cancellato il miglior giro ottenuto da Lando per track-limit alla curva 16 nella tornata precedente, provvedimento poi rientrato pochi secondi prima della bandiera a scacchi.

Come di consueto, la FIA ha cancellato il tempo ottenuto nel giro in cui è avvenuta l’infrazione e, come è consuetudine quando c’è un’escursione nell'ultima curva, un sistema automatico provvede a cancellare anche il giro successivo.

Lando Norris, McLaren F1 Team, riceve il premio Pirelli per le qualifiche Sprint Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Questo perché un pilota potrebbe trarre vantaggio non rispettando il track limit dell'ultima curva incrementando la velocità d’uscita. Sebbene questa sia una pratica standard, la direzione gara si è resa conto che Norris in questa circostanza non aveva ottenuto alcun vantaggio (Andrea Stella, ha poi stimato che Norris abbia perso almeno tre decimi in quel frangente) ed ha, quindi, ripristinato manualmente il giro. Buon per Lando che nelle note pre-gara non sia stato esplicitamente indicato nulla di esplicito al riguardo, poiché in quel caso il tempo non sarebbe stato restituito.

Per Norris sarebbe stata una beffa vedersi privato della pole position in una sessione in cui è stato chiaramente il più veloce in pista. “Oggi i complimenti vanno in particolare a Lando – ha voluto sottolineare Andrea Stella - in queste condizioni è davvero il pilota a fare la differenza, e oggi l’ha fatta. Resta solo il rammarico per Piastri, ha avuto un problema in uscita dal tornante. A causa dello slittamento delle ruote, il suo cambio è andato in folle, perdendo molto tempo, altrimenti avremmo potuto avere i nostri due piloti in testa alla griglia della gara sprint”.

Norris e la McLaren hanno indubbiamente meritato il risultato ottenuto, ma restano interrogativi sulla gestione dello stato della pista, la vera variabile impazzita della giornata. Sia la Pirelli che le squadre non sono state informate del trattamento apportato alla superfice asfaltata, ritrovandosi alle prese con una pista ben diversa rispetto a quella provata sui simulatori, tarati sui parametri forniti da FIA e Pirelli.

Mario Isola, Racing Manager di Pirelli Motorsport Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Il trattamento superficiale a base di bitume liquido è stato applicato lo scorso anno su alcuni tratti del tracciato per contribuire a ridurre il degrado del vecchio asfalto, creando zone con maggiore grip ed altre più scivolose, come si è visto chiaramente nella sessione SQ3.

La FIA normalmente informa i team prima dei weekend di gara in merito ad eventuali modifiche apportare alle piste del mondiale, ma in questo caso non è stato comunicato nulla. Nel paddock c’è chi sostiene che la FIA era a conoscenza della situazione, ma che ha ritenuto il lavoro svolto sul circuito non particolarmente rilevante.

Se le previsioni meteo saranno rispettate, nel resto del fine settimana non dovrebbe più esserci il rischio pioggia, una notizia accolta per lo più con grandi sorrisi. Restano ancora molti punti interrogativi, ma in questo caso dovuti al format del weekend sprint.

In mancanza di long-run sarà la corsa di domani a fornire le indicazioni sul passo gara. Le squadre stanno puntando alla cieca, la gara sprint dovrebbe essere affrontata con gomme medie, mentre domenica saranno le hard a tenere banco. Il tutto, però, con un tasso di affidabilità ben diverso rispetto al solito, quindi con potenziali sorprese dietro l’angolo, esattamente come è oggi.