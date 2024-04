F1 | Norris: "Mi ha sorpreso la mancanza di passo delle Ferrari"

Se la domenica di Suzuka aveva rappresentato una parziale delusione per Lando Norris, il pilota della McLaren si è rifatto con gli interessi in Cina. Il bilancio del weekend di Shanghai parla di una bellissima pole position per la Sprint firmata sotto al bagnato, ma poi vanificata da un errore alla prima curva, ma soprattutto del secondo posto nella gara vera e propria, alle spalle del solito Max Verstappen.

Una grande impresa per il pilota britannico, che non solo è riuscito a respingere il tentativo di rimonta delle Ferrari, ma è riuscito ad infilare la sua MCL38 in mezzo alle due Red Bull. E' vero che in questo è stato favorito da una Safety Car arrivata al momento giusto, che gli ha permesso di fare una sosta sola, ma è innegabile che poi alla ripartenza è riuscito a tenere a distanza un Sergio Perez che come lui aveva montato degli pneumatici nuovi in occasione della neutralizzazione.

Appena sceso dalla sua monoposto, al microfono di Nico Rosberg, Lando non ha nascosto di essere rimasto davvero sorpreso dall'andamento della sua gara, anche perché nella Sprint di ieri, al netto dell'errore alla prima curva, il suo passo non era stato altrettanto buono. E, oltre alle Red Bull, anche le Ferrari sembravano averne di più.

Lando Norris, McLaren F1 Team, festeggia la pole position dello sprint Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Sono sorpreso. Sono molto contento per me e per tutto il team, che si merita questo risultato perché hanno fatto degli ottimi pit stop. Anzi, oggi ha funzionato tutto al meglio. Non mi aspettavo di fare una gara di questo tipo, però mi sono trovato a mio agio e sono riuscito a gestire molto bene le gomme. E' stato molto più semplice rispetto a ieri e sono riuscito a spingere al massimo. Gran giornata, tanti punti ed un altro podio, quindi sono molto contento", ha detto Norris, che è stato votato anche "Driver of the Day" dai fan.

A stupirlo più di qualsiasi altra cosa però è stato il flop delle Ferrari, che hanno pagato anche una partenza poco brillante: "Sono rimasto sorpreso da tante cose: dalla mancanza di passo delle Ferrari, dal nostro buon passo anche rispetto alle Red Bull. E' stato sorprendente quanto fossimo veloci e non mi aspettavo assolutamente che oggi potessimo andare così forte. Pensavo che sarei stato superato molto prima e che non sarei salito sul podio. Però è una sorpresa piacevole, che dimostra che il nostro duro lavoro sta dando i frutti".

Quando l'ex campione del mondo gli ha chiesto su cosa avrebbe scommetto prima del via, infatti, ha concluso con un sorriso: "Ci aspettavamo di finire dietro alle Ferrari, stimavamo un distacco di 35 secondi, ma mi sono sbagliato clamorosamente. Però sono davvero contento di sbagliare questo tipo di scommesse".