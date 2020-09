Jelmini debutta nel TCR Europe a Monza con la Hyundai di PMA

Felice Jelmini compirà il grande salto nel TCR Europe in occasione del weekend di Monza, in programma fra qualche giorno sul tracciato brianzolo.

Il pilota della PMA Motorsport, rivelazione del TCR Italy, ha scelto col team di iscriversi al round del 25-27 settembre con la sua Hyundai i30 N per "assaggiare" un nuovo palcoscenico.

Per il lombardo è di fatto il secondo salto di livello nelle corse turismo in poco meno di un anno, prima passando dalla Clio Cup al TCR Italy e ora approdando all'Europeo, seppur solo per un evento.

"Non potevamo mancare a Monza e prima di tutto voglio ringraziare la mia squadra, a partire da Paolo Ansaloni, il proprietario, e poi dal direttore sportivo Samuel Francalanci, oltre naturalmente a tutti i ragazzi che si occupano della mia macchina", ha detto Jelmini a Motorsport.com.

"Il TCR Europe è un ulteriore passo avanti di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso assieme fin dai tempi della Clio Cup. Credo sia un grande onore per me prendere parte ad una serie così prestigiosa, probabilmente la più importante come livello di corse turismo che abbia fatto fino ad ora in carriera".

Premessa fatta, Jelmini ora si concentrerà al massimo sul nuovo impegno, che lo mette in una situazione non del tutto comoda perché se la dovrà vedere con gente forte che si sta giocando il titolo.

"Sono consapevole che i concorrenti di questa serie siano molto forti, ma soprattutto che si stanno contendendo il campionato. Chiaramente non voglio dare fastidio a nessuno di loro, ma non per questo cambierò il mio approccio. L'obiettivo resta quello di fare il massimo, mi butterò a testa bassa nella mischia e non mi tirerò indietro nelle battaglie se ce ne sarà l'occasione".

"Inoltre Monza la conosco molto bene ed è la mia gara di casa, per cui farò il massimo per conquistare un bel risultato per il team e per me. Dopo di che, si tornerà a lavorare sul TCR Italy, che in questa prima stagione completa mi sta regalando diverse emozioni".

L'ultimo fine settimana di Vallelunga non è andato bene per via di una foratura che ha costretto il 25enne lombardo di prendere punti importanti in Gara 2, dopo che nella prima era arrivato quarto.

"Purtroppo non siamo stati fortunati, ma il campionato è ancora lungo e non è detta l'ultima parola. Come già annunciato, abbiamo presentato il reclamo per la squalifica di Misano, dove ero riuscito a vincere, vedremo cosa verrà deciso perché se dovessi essere riammesso allora i giochi si riaprirebbero".

"Personalmente non voglio pensare troppo a queste cose, ribadisco che il mio obiettivo è crescere e si impara qualcosa in ogni weekend. Se sarò di nuovo in lizza per il titolo, me la giocherò, ma senza ansie da prestazione".