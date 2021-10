TCR Europe, Jelmini: "Dura a Barcellona, ma ho imparato tanto"

“Last Call” Barcellona per Felice Jelmini, che questo fine settimana affronterà l’ultimo dei sette doppi appuntamenti del TCR Europe, fedele alla sua compagna di viaggio, la Hyundai Elantra N TCR numero 44 con cui quest’anno è riuscito a ottenere dei risultati importanti.

A partire dalla seconda posizione ottenuta al Paul Ricard, continuando con la sua prima pole position nella serie internazionale messa a segno sull'iconico circuito belga di Spa-Francorchamps, dove ha conquistato anche il suo secondo podio stagionale.

Un altro dei momenti clou di questo 2021 per il pilota della Sébastien Loeb Racing è stato l’ottima qualifica disputata due settimane fa sul tracciato casalingo di Monza, dove in Gara 1 è scattato dalla seconda fila; ma in quella occasione la sorte gli ha decisamente voltato le spalle mentre era in lotta per il primato, a causa di un inconveniente tecnico che lo ha costretto appunto a sventolare la bandiera bianca.

Discorso diverso in Spagna, dove una pista inedita attende il gallaratese, che accoglie con entusiasmo quest’ultima sfida nonostante i 60 kg di compensation weight previsti sulla sua vettura.

“Sarà difficile anche questa volta, anche se non mi faccio affatto intimorire da una pista nuova - ha dichiarato Jelmini - Ho avuto modo di girare al simulatore per prendere i primi riferimenti, ma la prova del nove sarà venerdì in occasione delle libere".

"Quest’anno puntavo a qualcosa di più, ma prendo il bello di tutto il lavoro svolto al fianco di un’ottima squadra e di un’auto con cui mi sono divertito ed ho imparato tanto. Guardo avanti con la voglia di fare bene e di dare sempre il massimo”.

