SBK | Delbianco correrà con Pedercini a Misano

Il divorzio burrascoso tra il team Pedercini e Loris Cresson, avvenuto ormai diverse settimane fa, ha lasciato la squadra satellite di Kawasaki “sguarnita”. Senza un pilota titolare, si è affidata a Leon Haslam prima, a Isaac Vinales poi e per il round di Misano farà affidamento su Alessandro Delbianco. Il pilota italiano, in forza al team Aprilia M2Racing nel CIV, torna sulla scena mondiale nel suo appuntamento di casa e quello del team, che nonostante si appoggi a Kawasaki è una struttura tutta italiana.

Delbianco rientra nel mondiale dopo aver disputato la stagione 2019 in Superbike, mentre l’anno precedente aveva corso nella categoria Superstock 1000. Il suo miglior risultato è stato un nono posto in Gara 1 a Donington Park in Superbike. Questo fine settimana torna a correre nel mondiale e lo fa in sostituzione di Leon Haslam, impegnato a Suzuka con la Kawasaki.

Alessandro Delbianco commenta il suo ritorno nel mondiale: “Sono felice di tornare nel paddock del Mondiale Superbike, ho molti bei ricordi. Quest’anno ho ventiquattro anni e molta più esperienza di quando ho corso per la prima volta nel campionato mondiale, e forse ora sono più pronto e preparato. È molto importante per me tornare a Misano perché è casa mia. Dovrò solo imparare e capire la squadra e la moto, non il circuito perché conosco già molto bene il tracciato. Dovrebbe quindi essere più facile per me che se facessi una wildcard in un altro Paese. Sono felice e fiducioso che insieme alla squadra possiamo ottenere un buon risultato e sono ottimista per il fine settimana”.

Lucio Pedercini, Team Manager, afferma: “Siamo felici di accogliere Alessandro in squadra per il round di Misano. Abbiamo già provato una volta a fare qualcosa insieme, ma non era il momento giusto. Poter annunciare un pilota italiano del calibro di Delbianco per il nostro round di casa è un sogno che si avvera”.