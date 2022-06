SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Misano

È tempo di riaccendere i motori per il Mondiale Superbike, che torna in azione dopo tre settimane e lo fa su una delle piste più attese del calendario. Le derivate di serie arrivano in Italia e questo fine settimana saranno al Misano World Circuit Marco Simoncelli per disputare il quarto round della stagione, uno dei più amati da appassionati e piloti.

Sulla pista di casa, Ducati si presenta da leader incontrastata con Alvaro Bautista, che è tornato in sella alla Panigale V4R dopo due anni ed è apparso subito a proprio agio, conquistando ottimi risultati e presentandosi al round di Misano da capo-classifica. Lo spagnolo ha 17 punti di vantaggio su Jonathan Rea, che arriva da inseguitore ed è determinato a ridurre il gap su un tracciato che in passato gli ha dato grandi soddisfazioni.

Il mondiale sembra ormai una questione a due e ricorda un po’ il 2019, ma attenzione a Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica è ancora a digiuno di vittorie e non sale sul gradino più alto del podio dalla Superpole Race dell’Argentina dello scorso anno. Quest’anno è ancora a caccia della prima affermazione e non è mai riuscito a fare la differenza sui due rivali. Il pilota Yamaha si presenta con 52 punti di distacco dalla vetta, ma a Misano vorrà invertire la tendenza.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I primi tre fanno la differenza ormai da inizio stagione, ma non saranno da sottovalutare tutti gli altri. Nel round di casa, Michael Ruben Rinaldi proverà a dare una sterzata al suo 2022, iniziato sottotono. Le due vittorie dello scorso anno però possono rappresentare una spinta in più per provare a replicare i grandi risultati, ma dovrà vedersela con Andrea Locatelli, Alex Lowes e i due piloti Honda, Iker Lecuona in particolare. La lotta di centro gruppo è particolarmente intensa e a Misano si rinnova per una sfida tutta da vivere.

L’intero round dell’Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sporto MotoGP HD (Canale 208) a partire dal venerdì. Come di consueto, TV8 trasmetterà le due gare in diretta e la Superpole Race in differita. Ma attenzione, perché Gara 2 della Superbike sarà posticipata: questo fine settimana infatti, sarà la seconda manche della classe regina a concludere l’azione, perché scatterà alle ore 15:15.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 10 giugno

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 11 giugno

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 12 giugno

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:45

Gara 2 SBK: 15:15

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 11 giugno

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 12 giugno

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:15