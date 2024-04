MotoGP | Martin: "Sono leader coi problemi, figuriamoci cosa posso fare senza"

Jorge Martin ha concluso la scorsa stagione con una forma incredibile e ha iniziato il 2024 sulla scia dell’anno passato. Il portacolori Pramac, infatti, si presenta al Gran Premio di Spagna da leader del campionato con 21 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, Enea Bastianini. Lo spagnolo appare come il grande favorito, tuttavia non è tutto semplice e viene da una gara di Austin non particolarmente soddisfacente in termini di risultati.

Davanti al suo pubblico, Martin si pone l’obiettivo di conquistare il primo podio nella classe regina a Jerez, impresa riuscita solo una volta quando correva in Moto2. Questo può essere il fine settimana giusto? “Austin è stata un po’ difficile per me, anche se sono riuscito a salvare il weekend dopo la caduta in qualifica”, ha esordito il leader della classifica parlando con i media nel giovedì del Gran Premio di Spagna.

“Ho dato il mio meglio e ho preso dei buoni punti per il campionato. Ora arriviamo a Jerez, il Gran Premio di Spagna è sempre speciale. Penso di aver fatto un solo podio qui in Moto2 e l’obiettivo è quello di salire sul podio e migliorare i risultati dell’anno scorso. Da metà della scorsa stagione sono stato più competitivo e vorrei continuare ad avere questa consistenza. In passato avevo faticato sempre nella prima parte di stagione, ora sto cercando di fare meglio e provare a essere più calmo in alcune situazioni in cui in passato ero più nervoso”, ha spiegato Martin, che oltre ad aver compiuto un passo in avanti in termini tecnici, sembra essere maturato anche a livello mentale.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, la GP24 ha portato con sé uno sviluppo enorme ma anche problemi di chattering, che hanno sperimentato in diversi durante queste prime tre gare. Tra questi, anche lo stesso Martin: “È imprevedibile. Dipende molto da alcune situazioni. In alcune gare lo abbiamo, in altre no… Appare e scompare. È difficile per noi capire, ma ad Austin sembra che abbiamo capito qualcosa dal sabato alla domenica. Quindi penso che andrà meglio, e se non sarà così ci correrò sopra e proverò a ottenere il miglior risultato possibile”.

“Già nei test in Malesia avevamo avuto dei problemi durante la simulazione della Sprint. Ma inizialmente pensavamo fossero le gomme. Ho avuto gli stessi problemi in Qatar, ma Pecco non li aveva. Era velocissimo, batteva i record… Pensavo che fosse colpa mia, ma poi ho visto che non ero l’unico ad avere problemi”, ha proseguito ricordando quanto i test invernali fossero stati complicati da questo punto di vista.

Questo però non toglie nulla alla Desmosedici, che ancora una volta si mostra la moto più competitiva della griglia e rappresenta il riferimento per gli altri marchi: “Dobbiamo avere una buona mentalità e sapere che non possiamo spingere al 100% e sto parlando con Ducati per risolvere questo problema. È anche vero che facciamo questi risultati nonostante i problemi, quindi figuriamoci cosa possiamo fare senza. La moto ha un potenziale enorme, ma al momento dobbiamo stare molto calmi con le gomme. Se i problemi si presentano subito a inizio gara, è dura da gestire”.