SBK | Assen: Rea vince Gara 1 in volata su Bautista, Toprak terzo

Gara 1 ad Assen ha riproposto la lotta a tre che vede protagonisti i piloti in lizza per il mondiale. Sul filo dei millesimi per gran parte dei giri, Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista e Jonathan Rea hanno ingaggiato la bagarre nelle ultime tornate, scambiandosi posizioni fino a quando il pilota Kawasaki non ha dato lo strappo. È così proprio il sei volte campione del mondo ad aggiudicarsi il successo nella prima manche, davanti ad Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, terzo.

Per Jonathan Rea arriva la vittoria numero 16 ad Assen e si conferma il pilota più vincente di sempre sulla pista olandese. Questo successo è anche il 99° con Kawasaki, cifre da capogiro arrivate con una vittoria in volata. Il britannico infatti beffa Alvaro Bautista proprio nel finale, quando il pilota Ducati aveva provato un disperato tentativo di attacco nelle ultime curve, salvo poi doversi accodare e passare sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione, a solo un decimo.

Scattato dalla seconda fila, Bautista ha costruito una gara fino ad arrivare al secondo gradino del podio, sopravanzando anche un Toprak Razgatlioglu quasi remissivo. Il campione del mondo in carica infatti si è accontentato ancora una volta della terza posizione (dopo le tre di Aragon), non riuscendo nelle ultime fasi a tenere il passo dei due davanti a sé. Nei primi giri, dopo essere scattato dalla pole, il pilota Yamaha si è portato al comando, ma ha pian piano perso terreno nei confronti di Rea e Bautista, arrivando sotto la bandiera a scacchi a un secondo dal vincitore.

Ottima la quarta posizione di Andrea Locatelli, in lotta per le posizioni del podio nelle prime fasi di gara. Il bergamasco, che qui ad Assen ha conquistato il suo primo podio lo scorso anno, si è difeso fin quando ha potuto, chiudendo Gara 1 come “primo degli altri”. I tre davanti a sé hanno fatto la differenza e Locatelli è passato sotto la bandiera a scacchi a nove secondi da Rea, ma porta a casa una quarta posizione difesa con le unghie e con i denti.

Gara da dimenticare invece per Alex Lowes, in lotta proprio con Locatelli nelle fasi iniziali, ma costretto a fermarsi a dieci giri dal termine a causa di un problema tecnico. Finale amaro per il britannico, partito in seconda posizione e in lotta per il vertice fino a quando non è stato obbligato e rientrare al box. Il sabato pomeriggio è da buttare anche per Michael Ruben Rinaldi, caduto alla curva 5 quando mancavano pochi giri. Il romagnolo è rientrato ai box mestamente, chiudendo la sua gara con un po’ di anticipo.

Sorride invece Iker Lecuona, che chiude Gara 1 in quinta posizione. Il pilota Honda paga ben 17 secondi dal vincitore, ma è il primo dei piloti Honda al traguardo e riesce ad essere davanti a un ottimo Loris Baz, sesto con la BMW del team Bonovo. Il francese è il migliore dei piloti indipendenti, che si mette alle spalle un Philipp Oettl in grande forma. Il tedesco ha portato la Ducati Panigale V4R del team Go Eleven in settima posizione, riuscendo a stare davanti a Garrett Gerloff, ottavo in sella alla Yamaha di GRT.

Lo statunitense, dopo un bel duello, è riuscito a mettere le ruote della sua R1 davanti a quelle di Scott Redding. Il britannico continua ancora a essere in difficoltà con la sua BMW, ma è riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi in nona posizione. Gara complicata per il suo compagno di squadra Michael van der Mark: rientrato ad Assen dopo l’infortunio alla gamba, ha sofferto per tutti i giri, chiudendo in una stoica 13esima posizione. Davanti a lui troviamo Xavi Vierge e Christophe Ponsson, 11° e 12° rispettivamente. A chiudere la top c’è 10 Axel Bassani con la Ducati del team Motocorsa.