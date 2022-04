SBK | Assen: Rea beffa Bautista nella Superpole Race e fa...100!

Assen è feudo di Jonathan Rea: il pilota Kawasaki che si conferma padrone della storica pista e conquista il successo numero 16 sul tracciato olandese. Il sei volte campione del mondo beffa Alvaro Bautista proprio nel finale e, con un sorpasso da manuale, si mette davanti a tutti per andare a firmare il 100° successo per Kawasaki, una cifra da capogiro che lo porta a consolidare anche il primato in classifica.

Niente da fare per Alvaro Bautista, che anche questa mattina si deve piegare al pilota Kawasaki. Lo spagnolo si è portato in testa a metà gara per tenere il comando fino all’ultimo giro, dove non è riuscito a rispondere all’attacco di Rea. Anche nella Superpole Race il pilota di Talavera de la Reina è secondo e nel finale riesce a passare sotto la bandiera a scacchi con soli 47 millesimi di vantaggio su Toprak Razgatlioglu.

Il campione del mondo in carica fa ancora il passo del gambero: scattato dalla pole, si è tenuto in testa per i primi giri, salvo poi farsi mangiare dai due rivali, che lo hanno staccato fino all’ultimo giro. Proprio nella tornata finale, il pilota Yamaha è riuscito a riavvicinarsi per provare la volata finale su Bautista, ma ancora una volta si deve accontentare del terzo e ultimo gradino del podio.

Anche oggi però i primi tre fanno la differenza su tutto il resto del gruppo: il quarto al traguardo è Andrea Locatelli, autore di un’ottima gara ma lontano quasi sette secondi dalla vetta. Il pilota Yamaha precede un altrettanto ottimo Iker Lecuona, quinto in sella alla Honda ufficiale e ancora una volta in lotta per la top 5. Lo spagnolo precede Loris Baz, anche oggi migliore degli indipendenti e sesto al traguardo.

Segue Garrett Gerloff, che porta a casa una settima posizione nelle difficoltà del weekend e riesce a mettere le ruote della sua R1 davanti a quelle della Ducati di Michael Ruben Rinaldi, solamente ottavo al termine della Superpole Race. Il romagnolo paga ben 13 secondi dal vincitore e precede di soli 55 millesimi il compagno di marca Axel Bassani, ottimo nono. Chiude la top 10 Philipp Oettl, decimo con la Ducati del team Go Eleven.

Altra gara da dimenticare per Alex Lowes, che è costretto a fermare la sua Kawasaki a bordo pista proprio all’ultimo giro. È il secondo zero consecutivo per il britannico. Poco sorridente è anche Scott Redding, 11° con la BMW ufficiale. Fatica anche Michael van der Mark, ancora molto dolorante per l’infortunio alla gamba e solo 15°. Attardati anche gli altri italiani: Roverto Tamburini è 16° e Gabriele Ruiu è 21° dopo un problema in griglia di partenza che ha costretto a far iniziare la gara in ritardo.