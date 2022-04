SBK | Assen: Razgatlioglu firma una Superpole da record! Bautista quinto

In una Superbike che sta pian piano tornando alla normalità, ecco che Assen torna in calendario nelle prime fasi della stagione e questa mattina sul tracciato olandese è andata in scena la seconda Superpole del 2022, che ha definito la griglia di partenza di questo round: a dettare legge è Toprak Razgatlioglu, che si dimostra implacabile e firma una Superpole da record.

Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1’32”934, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro del 33 e infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Il pilota Yamaha riesce ad agguantare la partenza al palo allo sventolare della bandiera a scacchi, scalzando la coppia Kawasaki, che completa la prima fila: è però Alex Lowes il secondo in questa qualifica. Il britannico paga un ritardo di quasi mezzo secondo dal poleman e precede Jonathan Rea, terzo a quasi sette decimi dal suo rivale in campionato.

I distacchi sono molto ampi, con il tempo firmato da Razgatlioglu, che relega il suo compagno di squadra Andrea Locatelli in quarta posizione. Il bergamasco apre la seconda fila ma accusa un ritardo di ben nove decimi dall’implacabile vicino di box. A fianco di Locatelli troviamo Alvaro Bautista, che in questa Superpole è apparso più in difficoltà rispetto ai suoi diretti rivali. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati infatti chiude in quinta posizione ed è il primo pilota ad andare oltre il secondo di distacco. Chiude la seconda fila Garrett Gerloff, primo dei piloti indipendenti e sesto in sella alla Yamaha del team GRT.

Qualifica da dimenticare invece per Michael Ruben Rinaldi, scivolato mentre era in scia ad Alvaro Bautista alla caccia del tempo. Il romagnolo ha perso improvvisamente il controllo della sua Panigale V4R finendo nella ghiaia. Nessuna conseguenza fisica per lui, ma la lotta per la Superpole si è fermata in anticipo e scatterà dalla 12esima casella della griglia di partenza.

La prima delle BMW è quella di Loris Baz, che chiude la sessione di Superpole in settima posizione, ed è l’unico equipaggiato delle M1000RR a entrare in top 10. Grandi difficoltà per gli altri portacolori: Scott Redding è solo 13°, mentre Michael van der Mark, ancora non al 100% della forma, è 15°. Assente invece dalla Superpole Eugene Laverty, che dopo la caduta avvenuta ieri è stato dichiarato unfit dai medici prima di scendere in pista nella sessione odierna. L’irlandese è scivolato durante le FP1, urtando violentemente il braccio, che gli dava dolore e ha costretto i medici a fermarlo almeno nella giornata di oggi.

Doppia faccia anche in casa Honda, con Iker Lecuona in grande forma che riesce ad essere nei primi dieci. Lo spagnolo firma l’ottavo tempo, mentre il suo compagno di squadra Xavi Vierge è decisamente più in difficoltà e non va oltre il 14° posto. A chiudere la top 10 ci sono Axel Bassani e Lucas Mahias, nono e decimo rispettivamente. Così gli altri italiani: Gabriele Ruiu è 18°, mentre Roberto Tamburini è solamente 21°.