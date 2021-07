BF Motorsport tra TCR Italy e TCR DSG Europe

Nel weekend appena trascorso, si è consumato il terzo appuntamento stagionale del TCR Italy, dove per Eric Brigliadori è arrivata la prima vittoria stagionale e la prima Pole sul filo del rasoio. Il caldo torrido ha comunque caratterizzato tutto il weekend, influenzando il comportamento degli pneumatici.

Dopo la Pole, Eric non ha mai abbandonato la prima posizione, mantenendo con autorità la leadership fin sotto la bandiera a scacchi. Gara caratterizzata dall’ingresso della Safety Car per un contatto in pista, alla restart rimane tutto invariato, Eric non si fa sorprendere. Per il cesenate una gara in crescendo, con il vantaggio che si è andato ad incrementare giro dopo giro.

Gara 2 ancora un ingresso della Safety Car, per Eric c’è un quarto posto finale, dopo aver combattuto con Baldan. Eric comanda sempre la classifica con sette punti di vantaggio sul secondo, in attesa del prossimo appuntamento a Imola nel weekend del 25 Luglio.

Il Team BF Motorsport è in pista anche in questo weekend, l’occasione è il secondo appuntamento del TCR DSG Europe al Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Due le vetture in pista, l’Audi per Samuele Piccin e Romy Dall’Antonia mentre la Cupra per Paolo Palanti e Ronnie Valori.

"Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale e la Pole. È stato un weekend torrido ma alla fine sono riuscito a portare a casa una vittoria, limitando i “danni” in gara 2 dove è stato difficile. Sette punti di vantaggio che fanno comodo, in previsione della seconda parte di campionato", ha detto Eric Brigliadori.