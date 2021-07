Weekend tra bianco e nero per Imberti a Vallelunga

Situazione completamente diversa a Vallelunga, rispetto a Misano. Michele Imberti e la sua Cupra hanno iniziato a far vedere quei risultati che sono mancati in terra di romagna. Anche se c’è ancora da lavorare.

Dopo una prima sessione di libere tranquilla, Michele inizia a trovare il passo nella seconda sessione, staccando il quinto tempo. Posizione che conferma anche in qualifica, dopo il buon lavoro fatto nel frattempo.

Gara 1 travagliata da una Safety Car e da un problema tecnico, dopo una prima parte di gara buona, Michele scivola in tredicesima posizione. Partenza dalla quarta piazzola in gara 2, una gestione di gara incredibile, in mezzo ad una battaglia che si è sviluppata per tutto il tempo.

Ottima prestazione per Michele che taglia il traguardo in sesta posizione, dopo aver resistito a diversi attacchi sul posteriore. Il 23-25 Luglio sarà il momento di Imola, all’Enzo e Dino Ferrari di Imola parte la seconda parte della stagione.

"A Vallelunga le cose sono andate meglio, anche se il solito problema allo splitter ci ha condizionato nuovamente. Il feeling con la macchina sta aumentando e spero già a Imola di migliorare le prestazioni. Buona la qualifica, peccato per gara 1. In gara 2 mi sono divertito, ci sono stati dei bei duelli e ho visto che posso tenere il passo con quelli davanti", ha detto Michele Imberti.