Alessandro Giardelli a Monza per la Porsche Supercup

Una doppia soddisfazione, visto che il round del weekend è sul circuito di Monza, unica tappa italiana del Campionato.

Dopo gli ottimi riscontri sul tracciato magiaro, il lombardo si metterà nuovamente al volante della Porsche 992 del team Dinamic Motorsport.

Una vetrina importante per il giovane pilota che si sta mettendo in mostra anche nella Porsche Carrera Cup Italia, che tornerà in pista nel weekend del 17-19 settembre sul circuito romano di Vallelunga.

Monza è una pista veloce e tecnica e sarà importante cercare il set-up giusto in fretta per poi concentrarsi sulla prestazione.

"Sono ovviamente felice di questa seconda opportunità, soprattutto sulla pista di casa - dichiara Giardelli - Ho già l’esperienza e i chilometri accumulati in Ungheria, quindi l’approccio sarà sicuramente più veloce".

"Sarà importante fare bene, da considerare l’elevata caratura della serie, tra macchine e piloti il livello è altissimo. Dalla mia parte ho un team fantastico che sarà al mio fianco, quindi non vedo l’ora di salire in macchina".