Carrera Cup | Per Giardelli un 2° posto e lo Scolarship Programme

Gara dai risvolti molto interessanti, con la pioggia che ha bagnato il tracciato; condizioni difficili, ma non impossibili per il lombardo.

Nonostante una partenza non perfetta, Giardelli si è reso protagonista di una gara con la G maiuscola, con un ritmo inavvicinabile dagli avversari.

In più c’è stato l’ingresso della Safety Car per ben due volte, due ripartenze perfette che sulla bandiera a scacchi ha consegnato la vittoria al giovane rookie.

Una frase di Alessandro è stata quasi profetica prima del via, rivolgendosi al papà con un “speriamo che tutta l’acqua presa con i kart ci ripaghi”. E cosi è stato.

Alessandro Giardelli, Dinamic Motorsport - Centro Porsche Bologna Photo by: Getty Images

Il pilota della Dinamic Motorsport si è presentato al via di Gara 2 con un solo punto da recuperare dal leader della classifica.

Purtroppo nella seconda frazione è stato sfortunato: prima un testacoda alla Roggia durante un duello lo ha visto precipitare in decima posizione.

Con grinta ha cercato di recuperare, ma in fase di rimonta è stato tamponato, scivolando ancora più in dietro, e chiudendo la gara in undicesima posizione, conquistando comunque il titolo di Vice Campione 2021.

Le sorprese non sono finite: Giardelli è stato scelto da Porsche Italia come rappresentante ufficiale nell’International Shoot Out. Decisivo il capolavoro di Gara 1, una grandissima soddisfazione per il giovane pilota di Colico.

"Weekend pazzesco, emozioni contrastanti che vanno dalla felicità per la Pole e la vittoria in Gara 1, alla sfortuna di Gara 2 dove potevo giocarmela", dice Giardelli.

"Il lavoro che abbiamo fatto insieme al team Dinamic Motorsport è stato superlativo, dalla stagione nel Porsche Carrera Cup Italia alle due partecipazioni nel Porsche Mobil 1 Supercup".

"Sono felicissimo per avere la possibilità di giocarmi l’International Shoot Out, dove mi confronterò con altri piloti provenienti da tutto il mondo".