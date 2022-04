Carrera Cup Italia | Giardelli riparte da Ebimotors

Cambio di programma per Alessandro Giardelli. In un primo momento il 19enne pilota di Colico doveva prendere il via del GTWC, invece parteciperà alla stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia con la nuova "992" e il team Ebimotors (Centro Porsche Varese) di Enrico Borghi. Il vicecampione 2021 e vincitore dello Scholarship Programme con Dinamic Motorsport ha dunque rivoluzionato la sua stagione e in contemporanea anche cambiato squadra.

Giardelli sarà il pilota "Pro" di Ebimotors e cercherà di conquistare quel titolo che lo scorso anno gli è sfuggito all'ultimo atto di Monza. La squadra, da par suo, tornerà a giocarsi le chance di campionato dopo alcune stagioni. Reduce dai test collettivi di Monza, il giovane driver lombardo è ora pronto ad affrontare la nuova stagione in partenza da Imola il 6-8 maggio.

Lo stesso Giardelli ha dichiarato: "Sono felice di tornare nel Porsche Carrera Cup Italia e soprattutto di rappresentare il Team Ebimotors - Centro Porsche Varese. Una squadra con un palmares incredibile a 360 gradi. Avrò tutto quanto in loro possesso per portare a casa il titolo 2022 che lo scorso anno mi è scivolato tra le mani. E’ stata una stagione incredibile e adesso voglio e devo fare meglio, un piccolo vantaggio può essere l’esperienza acquisita nel 2021 con la '992'. Quest’anno sarà ancora più impegnativo visto il curriculum degli iscritti. Il test di Monza è andato bene, abbiamo portato avanti il lavoro che avevamo in mente, con ottimi riscontri. Adesso testa bassa a lavorare per arrivare pronto all’appuntamento di Imola".