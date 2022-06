Carrera Cup Italia | Tutto pronto a Misano dopo le verifiche. E Lorenzo...

E' ormai tutto pronto a Misano per il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. In notturna è previsto il turno odierno di libere. Ottanta minuti nei quali i 36 piloti iscritti e i 17 team presenti si concentreranno perlopiù sulla preparazione di gara 1, che si disputa in simili condizioni domani sera alle 21.20.

Completate le verifiche tecniche e tutti i briefing e gli appuntamenti di rito pre-pista (compresa la foto stagionale di gruppo qui pubblicata), sono dunque pronte a prendere il via le prime schermaglie tra i contendenti ai titoli che mette in palio il prestigioso monomarca. Aldilà dei Bertonelli, Cerqui, Fulgenzi, Malucelli, dei rookie e degli outsider o dei "gentlemen", senza dubbio desta grande curiosità il ritorno di un pluricampione delle due ruote come Jorge Lorenzo su un circuito che conosce bene proprio per i suoi trascorsi e che stavolta affronterà sulle quattro ruote.

"Tornare a Misano con un'auto è una sensazione molto diversa - ha detto il maiorchino pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform nel pomeriggio -. Di sicuro mi ricorda un po' quando ho iniziato nel Motomondiale a 15 anni in 125. Dovevo imparare tante cose e molto velocemente. E correvo contro piloti che avevano un livello superiore al mio. Però sento molta meno pressione rispetto a quei tempi".

Poi Lorenzo ha specificato meglio le differenze provate già ieri nel test pre-gara rispetto alle due ruote: "Si tagliano molto di più i cordoli all'interno. Con la moto devi sempre tenere le ruote sull'asfalto, all'esterno invece li prendi comunque. Non c'è niente che può emozionarmi più della moto, però in questo momento della mia vita la macchina è perfetta ed è comunque molto diverte. Anzi, mi diverto anche di più per tanti aspetti, con la moto era una tensione continua e un lavoro bestiale! Qui mi piacerebbe far bene, ma anche se non vinco non è un problema"