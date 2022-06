Carrera Cup Italia | Misano: Malucelli brilla nelle libere serali

E' Matteo Malucelli a svettare nelle prove libere del venerdì della Porsche Carrera Cup Italia, che a Misano ha inaugurato in serata il secondo round 2022. Turno dunque in notturna (come lo sarà gara 1 domani) per i 36 iscritti sulle rispettive 911 GT3 Cup, impegnati soprattutto sulla preparazione proprio della prima corsa del weekend piuttosto che sulle qualifiche di domattina con il caldo.

Il quotato pilota del Team Malucelli, la squadra di famiglia del driver forlivese, è stato autore del giro più veloce negli 80 minuti della sessione conclusasi alle 22.00 in 1'36"392. Un crono leggermente più alto rispetto a quello fatto segnare da Keagan Masters ieri pomeriggio nel test pre-gara (1'36"207), dato che rende l'idea sugli ancora enormi margini di miglioramento.

Lo stesso 22enne sudafricano di AB Racing ha concluso le libere con il sesto tempo a mezzo secondo da Malucelli, preceduto in top-5 da un gruppetto di mischia davvero interessante. A 3 decimi dal leader, secondo crono di giornata per Enrico Fulgenzi (EF Racing), mentre Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport) e Diego Bertonelli (BeDriver) sono terzo e quarto rispettivamente ma con il medesimo tempo al millesimo: 1'36"713. Sempre tre decimi da Malucelli sono...

E non che il quinto sia molto lontano, visto che ALdo Festante (Raptor Engineering) ha chiuso quinto a mezzo secondo, appena 15 millesimi più veloce di Masters. Detto che i primi 16 sono racchiusi in 9 decimi, tutti molto ravvicinati anche gli altri protagonisti in top-10: a 6 decimi settimo Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing), ottavo Ale Giardelli (Ebimotors) e nono Stefano Monaco (Dinamic Motorsport), mentre a 7 decimi è decimo Giammarco Levorato (Tsunami RT).

Jorge Lorenzo è ventesimo a 1"5 dal leader, girando con regolarità (28 in tutto le tornate percorse) e rimanendo intorno al distacco registrato anche nel test giovedì. Ora sarà interessante vedere la sua qualifica a gomma nuova e temperature elevate.

Detta il passo in Michelin Cup Alberto De Amicis. Il portacolori di Ebimotors ha concluso 17esimo assoluto in 1'37"624 precedendo di un paio di decimi un pimpante Francesco Maria Fenici (AB Racing), che nei test non era riuscito a sfruttare la gomma nuova. Non lontani gli altri, guidati dall'attuale capoclassifica Alex De Giacomi (Tsunami RT), terzo con anche un'escursione fuoripista, e dal campione in carica Marco Cassarà (Raptor Engineering).

In Silver Cup con 1'40"186 il top di giornata spetta a Max Donzelli e a Raptor Engineering, inseguiti a 3 decimi dall'attuale capoclassifica Paolo Venerosi (Ebimotors) e da Matteo Rovida (BeDriver), leggermente più staccato.

Durante il turno, dopo pochi minuti, è stata esposta una breve full course yellow per il procedere lento della vettura di Davide Scannicchio (che infatti non è riuscito a segnare un crono significativo in Silver Cup). Tante, soprattutto nella prima metà della sessione, sono state le cancellazione dei tempi per track limit (la curva 6 dopo il Rio la più "gettonata", ma pure alla successiva Quercia...).

Niente di nuovo dopo l'"ecatombe" già registrata nei test con tutti i protagonisti impegnati a trovare i riferimenti più redditizi. Piuttosto, condizioni ovviamente molto diverse rispetto alla calura del giorno. Non tanto per le temperature esterne, quanto per quelle sull'asfalto, che si sono di fatto dimezzate rispetto a ieri pomeriggio (26 gradi, poco più di quanto registrato nell'aria, contro i 48-49 del test).

Domani (sabato) sarà giornata "a due volti", particolarmente impegnativa anche tecnicamente. Alle 12.00 le qualifiche, che, anche per il caldo atteso, si annunciano roventi e combattutissime e decideranno la griglia di gara 1 in programma poi in serata alle 21.20 (in diretta tv su Sky Sport Uno e web streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Matteo Malucelli Team Malucelli 1'36”392 02. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"315 03. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"321 04. Diego Bertonelli BeDriver +0"321 05. Aldo Festante Raptor Engineering +0"568 06. Keagan Masters AB Racing +0"583 07. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"651 08. Alessandro Giardelli Ebimotors +0"675 09. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +0"676 10. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"734 11. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +0"804 12. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"829 13. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"859 14. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"929 15. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"953 16. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"964 17. Alberto De Amicis Ebimotors +1"232 18. Francesco Maria Fenici AB Racing +1"423 19. Risto Vukov GDL Racing +1"509 20. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +1"519 21. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"740 22. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"885 23. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"953 24. Luca Pastorelli Krypton Motorsport +2"005 25. Piero Randazzo Ombra Racing +2"457 26. Pietro Negra Ebimotors +3"335 27. Max Donzelli Raptor Engineering +3"784 28. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +4"038 29. Matteo Rovida BeDriver +4"516 30. Johannes Zelger Tsunami RT +4"534 31. Luigi Peroni Ebimotors +4"884 32. Mike Knutzov EF Racing +5"017 33. Marco Galassi Team Malucelli +5"742 34. Carlo Scarpellini Racevent +6"201 35. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +14"072 36. Marco Parisini Team Malucelli +18"848