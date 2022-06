Carrera Cup Italia | Misano: occhio alla... gomma!

La Porsche Carrera Cup Italia sta completando le verifiche del secondo round al Misano World Circuit. Il paddock si va riempiendo anche dei protagonisti che alle 20.40 di stasera torneranno in azione per le prove libere. Un turno particolarmente importante a fari e riflettori accesi per rifinire la preparazione in vista di gara 1, a sua volta in notturna domani alle 21.20.

Dopo le rilevazioni e i dati ottenuti dai team nel test pre-gara di ieri, uno dei fattori cruciali del weekend sul circuito romagnolo sarà la gestione degli pneumatici, che, continuando a scoprire anche una 911 GT3 Cup completamente nuova rispetto allo scorso anno, sarà di fatto opposta rispetto a Imola. Particolarmente sollecitata è la posteriore sinistra e un'ulteriore fattore, in questo caso in qualifica, potrebbe giocarlo il fatto di poter aver a disposizione un solo tentativo di push per treno di gomme.

Un mese fa a Imola si arrivava da due giornate di pioggia e le temperature erano al massimo primaverili. A Misano l'asfalto si sta rivelando più abrasivo, la pista ieri era abbastanza scivolosa e naturalmente il fattore temperature pesa molto sull'economia di questo weekend e su come e quanto uno pneumatico va in temperatura e/o si degrada.

Il termometro è in salita, ma soprattutto lo è l'umidità, fattore che non favorisce neppure la pulizia delle traiettorie. Diversi piloti, anche in maniera piacevole, sono rimasti sorpresi dalla tecnicità di questo secondo round. La gestione pneumatici aumenta la complessità delle strategie e a questo punto un occhio in più alla... gomma lo daranno in molti...