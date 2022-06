Carrera Cup Italia | Misano, la grinta di Vukov: "Con le Porsche inseguo il mio sogno"

Grintoso è grintoso. Spettacolare pure. Perché di sorpassi firmati Risto Vukov il pubblico della Porsche Carrera Cup Italia ne ha visti a iosa dal 2020 a oggi. Il driver macedone, che vive nella capitale Skopje, si è sempre distinto particolarmente nelle gare del monomarca tricolore.

Portato a correre in Italia da GDL Racing e al terzo anno nella serie delle 911 GT3 Cup, il primo in cui sta scoprendo anche il pubblico e un paddock di nuovo vivace dopo la pandemia, Vukov è un pilota combattivo e davvero capace di grandi rimonte. Fin quasi fino al podio. Sì, perché, a parte il doversi migliorare in qualifica, finora gli è sempre mancato l'ultimo step.

Manca poco al semaforo verde del secondo round stagionale al Misano World Circuit, con le prove libere del venerdì in programma in notturna alle 20.40 e paddock e hospitality della Carrera Cup Italia che vanno animandosi. Ma con Risto ci voltiamo indietro e ripartiamo dall’inizio: com’era la PCCI quando l’hai affrontata nel 2020 per la prima volta e com’è ora?

“Rispetto già soltanto allo scorso anno, in realtà, la competizione è molto più estrema e tutti siamo molto più vicini. Ad esempio a Imola ho commesso un errore in qualifica, partivo 22esimo, sono risalito 16esimo, ma eravamo tutti uno incollato all’altro. Ci sono possibilità di superare, ma è davvero complicato. Il livello quest’anno è elevatissimo e lo è ancora di più rispetto al 2020.”

Come giudichi finora la tua esperienza in Carrera Cup Italia?

“Per quello che ho detto in precedenza, quest’anno la cosa più importante è testare e farlo ovviamente necessita di ulteriori budget. Senza i test non ci sono possibilità e io purtroppo non sto testando molto. Naturalmente sono migliorato, ho compreso la vettura, ma avrei bisogno di stare più tempo in macchina. Rispetto ad altri non c’è confronto, ho bisogno di testare. Questo è quanto abbiamo visto anche dai video esaminati. Non c’è nulla di particolare che fanno meglio di me, soltanto piccole differenze.”

Pensi che il fattore test sia dietro al fatto che tu sei più veloce ed efficace in gara che in qualifica?

“Ciò deriva sicuramente dal fatto di potersi allenare di più. E magari utilizzare più gomme nuove. Io ho bisogno di capire la macchina per preparare meglio la temperatura delle gomme e quando è il momento giusto per spingere. Questo è ciò che mi manca. In gara, be’, mi succedeva anche con i kart o in Turismo, posso dire che, sì, vado bene!”

Ma ti godi un po’ anche questa caratteristica?

“Sì, mi diverte, ho la possibilità di fare molti sorpassi. E anche a Imola ad esempio ero più preparato per la pista bagnata che sull’asciutto.”

Che cosa pensi della nuova 911 GT3 Cup, visto che quest’anno sei passato anche tu alla “992”?

“E’ proprio diversa rispetto alla precedente. E’ molto più stabile, una ‘vera’ auto GT potrei definirla. Ho bisogno soltanto di guidarla di più per ottenere migliori risultati.”

Raccontaci la tua esperienza con GDL Racing, ormai sono tre stagioni che corri per il team.

“La squadra mi piace. Tutti mi apprezzano e io faccio altrettanto con loro. Con Gianluca (De Lorenzi, il team manager, ndr) sono in ottimi rapporti, non soltanto in pista, ma anche in privato. Siamo riusciti anche in questo. Vedo che molti piloti cambiano team, anche di anno in anno. Io non lo sto facendo.”

Che obiettivi ti sei posto quest’anno?

“Il mio reale target è la Porsche Supercup. Pensavo già da quest’anno, ma ora la nuova macchina è anche in Italia. La Supercup l’aveva già introdotta lo scorso anno, sarebbe stato un cambiamento troppo grande per me. Meglio ritrovarsi qui, il livello è comunque elevato per ‘studiare’ da pilota Supercup, l’obiettivo è farsi trovare preparato per il prossimo anno.”

Qual è la tua gara più bella in Carrera Cup Italia?

“Quella dello scorso anno al PEC Franciacorta. Sono arrivato quarto. Sapevo che avrei potuto ottenere un bel risultato su una pista più corta e per il fatto che mi sentivo veramente ‘libero’ di guidare l’auto. Onestamente forse non ero preparato per il quarto posto, ma sapevo che sarei entrato in top-6.”

E qual è il circuito che prediligi?

“Direi Monza. Mi piace molto con i suoi lunghi rettilinei nei quali possiamo raggiungere velocità veramente molto alte.”

Ricordiamo anche alcune tue belle gare al Mugello...

“Tutte le gare sono ok. Le qualifiche no, ma le gare sono molto buone!”

E allora qual è il tuo sorpasso migliore, se ne ricordi uno?

“In gara 1 a Imola ho superato sei macchine dal via alla prima curva. E’ stato molto piacevole! Anche perché le differenze sono minime tra noi piloti, dobbiamo restare concentrati e fare del nostro meglio!”

Ma esattamente dove Risto Vukov vorrebbe arrivare nell’automobilismo?

“L’obiettivo potrebbe essere diventare test driver per qualche grande Casa, Porsche compresa, ovviamente. Prima di approdare in PCCI pensavo anche al TCR e l’ho pure provato. Ma davvero è nulla in confronto: quando sono arrivato nel campionato Porsche mi sono reso conto che non sapevo niente! Ho dovuto ripartire da capo, queste auto possono essere l’ideale per diventare un test driver.”