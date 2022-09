MotoGP | Bastianini: "Questa volta potevo attaccare Pecco"

Pecco Bagnaia contro Enea Bastianini. Ancora loro. Sempre loro. Anche ad Aragon sono stati i due talenti italiani a dettare legge e sul tracciato spagnolo è andata in scena la rivincita di Misano dove questa volta ad imporsi al termine di un duello straordinario è stato il pilota del team Gresini.

“Bestia” è stato autore di una gara magistrale. Nelle battute iniziali si è sbarazzato senza problemi di Brad Bind e Jack Miller per poi gettarsi all’inseguimento di un Bagnaia leader indisturbato.

Enea ha spinto sempre al massimo, ha commesso qualche piccola sbavatura che l’ha temporaneamente allontanato dalla Ducati numero 63, ma ha poi recuperato grazie ad un ritmo impressionante.

La manovra decisiva è avvenuta all’ultimo passaggio, quando Bastianini ha fulminato Bagnaia all’ingresso di curva 7 per poi resistere alla pressione del suo futuro compagno di squadra e celebrare così il quarto successo stagionale.

“In realtà è stata una gara molto complicata perché anche qui ad Aragon Pecco era molto veloce e non ha fatto errori, mentre io ero un po' più al limite in certi punti” ha dichiarato un Enea giustamente soddisfatto al termine della corsa.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bestia” ha poi spiegato come abbia pianificato la manovra decisiva con la quale ha preso il comando della gara ed ha fatto un paragone dovuto con quanto visto nelle battute finali dello scorso Gran Premio di San Marino.

“In partenza mi sono toccato con Aleix e poi recuperare la posizione è stato molto difficile. Ho anche commesso alcuni errori, ma sono riuscito a riprendere Pecco ed all’ultimo giro stavolta era possibile attaccare”

“Sono riuscito a stare più attaccato a Pecco rispetto a quanto visto a Misano e quando ho visto che ero uscito bene dalla curva 5 ho pensato di buttarmi all’interno. Sono entrato abbastanza deciso ed ho vinto la gara”.

Enea sembra essere tornato in pista cambiato dopo la pausa estiva. Il break è servito al pilota del team Gresini che ha ammesso di aver ritrovato una piena fiducia nella sua Ducati.

“Oggi ero forte in ingresso curva e riuscivo a fare perno sull’anteriore per girare. Quando ho questa fiducia nella moto riesco ad essere veloce. Dopo la pausa estiva sono tornato ad avere fiducia al 100% nella moto ed adesso devo cercare di non perderla fino a fine stagione”.

42 sono stati i millesimi che oggi hanno diviso Bastianini da Bagnaia sotto la bandiera a scacchi, mentre a Misano il gap tra i due talenti era stato di appena 34 millesimi. Un battito di ciglia che può fare una grande differenza.

“A Misano penso di non essere stato perfetto e quando ho riguardato la gara mi è salito il nervoso. Questa la riguarderò con maggior piacere. Siamo stati divisi da pochi millesimi in entrambi i casi, ma possono fare la differenza tra vincere ed arrivare secondo”.