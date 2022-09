MotoGP | Mondiale: Bagnaia a -10 e Ducati campione Costruttori

Video | Report MotoGP: Mondiale bello ma denigrato. Perché?

In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Nugnes analizzano i temi offerti dal Gran Premio d'Aragon di MotoGP. Enea Bastianini costruisce una vittoria "studiata" e firma il quarto successo stagionale, che vale il terzo titolo Costruttori consecutivo per la Ducati in un Mondiale... combattutissimo quanto denigrato. Perché?