Morbidelli: "Essere favorito è una pressione positiva"

Il via della stagione 2021 della MotoGP ormai è dietro l'angolo e tra quelli che oggi hanno dato la sensazione di essere tra i più carichi in vista del Gran Premio del Qatar c'è sicuramente Franco Morbidelli. Pur dovendo accontentarsi ancora di una Yamaha in versione 2019, il pilota della Petronas SRT è impaziente di pesare le sue ambizioni in pista.

Anche perché, da vice-campione del mondo in carica, c'è anche la pressione di essere considerato uno dei favoriti alla corona iridata. Una pressione che però secondo Franco è più positiva e sopportabile rispetto a quella con cui doveva confrontarsi un anno fa, dovendo riscattare una stagione nella quale si era visto portare via i galloni di riferimento del box da Fabio Quartararo.

Ora ha dimostrato di poter essere un pilota vincente anche in MotoGP, sfruttando anche un'arma segreta, ma non troppo, come un capo tecnico di grande esperienza come Ramon Forcada. Per questo, la voglia di cominciare è davvero tanta.

Quanto entusiasmo c'è per iniziare la nuova stagione, che sulla carta si presenta un po' più normale rispetto a quella dello scorso anno?

"Purtroppo non possiamo sapere quanto sarà più normale, anche se lo spero con tutto il cuore. Però c'è molto entusiasmo, perché c'è stato uno stop abbastanza lungo, di circa tre mesi, ed ho voglia di risalire in sella per tanti motivi. Perché mi sento bene sulla moto, mi sento bene con il team. C'è tanta voglia, tanto entusiasmo e tanta energia".

Lo scorso anno partivi dovendo riscattare una stagione nella quale eri stato sorpreso da Quartararo. Quest'anno parti come uno degli uomini che lottano per il Mondiale. E' una pressione diversa?

"E' una bella pressione e penso che fosse più difficile quella dell'anno scorso. Era una pressione più pesante quella del 2020, perché ero con le spalle al muro. Venire fuori da quel tipo di situazione è più difficile. Quella di quest'anno invece mi piace ed è una cosa bella, perché è dovuta a dei bei risultati. Sono più contento di questo tipo di pressione".

Molti dicono che uno dei tuoi punti di forza è Ramon Forcada: cosa ti riesce a dare al di là dell'aspetto tecnico?

"Ramon mi dà soprattutto la cosa più importante e che mi serve, che è una competenza tecnica incredibile. Di questo non dobbiamo mai dimenticarcene. Avere a che fare con una persona come Ramon implica un sacco di cose che a me piacciono, perché mi piace rapportarmi con le persone più esperte e mature di me. Cercherò di imparare il più possibile da lui, per tutto il tempo che passerò con lui, che spero possa essere tanto".

Tra i pretendenti al titolo mancherà ancora Marc Marquez. Sembrava prossimo al rientro, invece ha deciso di aspettare. Cosa cambia con la sua assenza?

"Non sapevo cosa aspettarmi, quindi non ci ho investito troppe energie ed ho pensato a fare le mie cose. Ero curioso di vedere cosa avrebbe fatto e penso che abbia scelto la strada più sicura, una decisione abbastanza intelligente. Lo aspettiamo nelle prossime gare, solo lui sa quando. O meglio, i dottori sanno quando".

