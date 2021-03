Puig: "Marquez è già stato veloce, hanno deciso i medici"

Una delle notizie della settimana è stata la decisione di Marc Marquez di saltare le prime due gare della MotoGP 2021, nonostante avesse già completato due test incoraggianti.

Tutto indicava che Marquez potesse essere presente sulla griglia di partenza all'inizio del campionato, ma alla fine aspetterà almeno fino alla terza tappa dell'anno, in Portogallo, per fare il suo ritorno.

Alberto Puig oggi ha spiegato le ragioni di questa decisione: "Non sarà in Qatar perché i medici pensano che abbia bisogno di ancora un po' di tempo per essere sicuro al 100% di tornare in buone condizioni. A Barcellona e Portimao le sensazioni erano buone, era veloce, ma i medici hanno ritenuto che lo stress a cui viene sottoposto il braccio in un Gran Premio fosse ancora eccessivo. Abbiamo seguito le istruzioni dei medici, ma speriamo che torni presto e faccia quello che sa fare, cioè vincere le gare", ha detto Puig a DAZN.

La decisione è arrivata a sorpresa, perché tutti si aspettavano che facesse il suo ritorno in Qatar, dopo averlo visto andare forte nei test privati con la RC213V-S.

"Non si dimentica come si va in moto. Ma non è che non possa andare in moto, è che il medico vuole assicurarsi che sia passato il tempo giusto dall'operazione, ha deciso che la cosa giusta da fare fosse questa. Aspetteremo. Partire senza il nostro campione non è la cosa migiore, ma non è la fine del mondo. Se tutto va bene, il campionato sarà lungo quest'anno e ci sarà il tempo per recuperare".

Nonostante l'assenza di Marquez nelle prime due gare, Puig sembra confidare nella presenza del nuovo arrivato Pol Espargaro nell'altro lato del box.

"Abbiamo un altro pilota che ha la capacità per lottare per il Mondiale, abbiamo firmato Pol Espargaro perché crediamo che abbia esperienza e capacità. Inoltre siamo convinti che ci aiuterà a sviluppare la moto ad alto livello. Naturalmente, quando abbiamo firmato pensavamo che fosse la persona giusta per quest'anno, ci fidiamo di lui al 100% e speriamo che possa essere veloce sulla nostra moto".

Quest'anno la Honda avrà per la prima volta anche quattro moto identiche, tutte in specifica factory, le due ufficiali e quelle di Alex Marquez e Takaaki Nakagami in LCR.

"Non cambia molto, tranne che per Nakagami che sarà in sella alla stessa moto degli altri, quindi internamente è quasi più facile per tutti", ha concluso Puig.

