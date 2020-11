La KTM Tech 3 dovrà fare a meno di Iker Lecuona anche nel secondo weekend della MotoGP sul tracciato di Valencia. Il pilota spagnolo è infatti risultato positivo al Coronavirus nel test PCR a cui è stato sottoposto questa mattina, al suo arrivo al Ricardo Tormo.

Il portacolori della squadra di Herve Poncharal aveva saltato il Gran Premio d'Europa, essendo stato costretto ad un periodo di quarantena di 10 giorni per essere stato a contatto con il fratello, che è anche il suo assistente, che era risultato positivo al COVID-19.

Il suo periodo di isolamente terminava ieri, dunque, dopo aver saltato le prove libere del venerdì, Iker si è recato a Valencia con la speranza di tornare in sella alla sua RC16 in occasione della FP3. Il tampone di questa mattina però è stata una vera e propria doccia fredda, visto che al momento non presenta alcun sintomo.

Purtroppo per lui questo vuol dire addio ad ogni chance di tornare a correre questo fine settimana, con il team Tech 3 che potrà nuovamente contare sul solo Miguel Oliveira come nello scorso weekend.

Nei prossimi giorni Lecuona sarà sottoposto ad ulteriori test e controlli, con la speranza manifestata dal team nel comunicato di stamani che possa almeno rientrare per l'ultima tappa della stagione, il Gran Premio del Portogallo, previsto per la settimana prossima a Portimao, un tracciato inedito per la MotoGP.

In questa sua prima stagione a tempo pieno nella classe regina, Lecuona ha totalizzato 27 punti. I suoi migliori risultati sono stati due noni posti, ottenuti in occasione del Gran Premio d'Austria e di quello di Teruel, la sua ultima gara prima dello stop forzato. Al momento è 17esimo nella classifica iridata.