MotoGP | Lecuona: "Se Honda prende un giovane, sarà un calcio nelle palle"

Il giovane talento del team HRC SBK sarà ancora una volta sulla griglia di partenza di un Gran Premio della MotoGP in sella ad una Honda, come ha già fatto anche a Jerez, Assen, Silverstone, Spielberg e Barcellona quest'anno. Le ultime tre in sostituzione dell'infortunato Alex Rins sulla RC213V del Team LRC, così come farà questo fine settimana a Sepang ed il prossimo in Qatar. Il che lo porterà a sette gare disputate in questa stagione, oltre un terzo del calendario.

"Vado e vengo, sono felice e continuerò ad esserlo. Altre due gare con il Team LCR, con il quale sono già stato per tre volte, essendo competitivo tra le Honda, con tanta voglia di salire sulla MotoGP", ha aggiunto.

Per Lecuona, tuttavia, non essere stato scelto per il passaggio in MotoGP quando la Honda lo ha utilizzato così tanto quest'anno non è stata una prospettiva piacevole.

"Ammetto di essere deluso, quando me l'hanno detto ero deluso. Dopo tutti gli sforzi, i sacrifici ed il lavoro ci si emoziona anche, perché si è lì giorno dopo giorno a lavorare per un obiettivo che alla fine, per qualsiasi motivo, non arriva".

"Non mi è piaciuto, è stata la settimana di Jerez (SBK) e mi ha lasciato un po' di commozione. Devo prendere il lato positivo ed il grande obiettivo era quello di firmare altri due anni con il marchio, con HRC, per continuare nel Mondiale Superbike. So che sono apprezzato e che mi vogliono, ecco perché mi hanno rinnovato. E hanno anche fiducia in me, ecco perché mi hanno chiamato per correre queste due gare. Al di là delle cose negative che posso pensare, sono comunque felice e grato di essere rimasto alla Honda".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Repsol Honda Team

È difficile però capire il vero motivo di questa scelta. "Più o meno mi hanno dato una spiegazione, alla quale non credo molto, e poi, come pilota, la prendi male perché non è quello che vuoi sentire. Ha senso, hanno delle ragioni, ma non sono contento della loro decisione. Anche se sono felice".

Quello che nessuno sa, assicura, è chi sarà il pilota scelto dalla Honda per quel posto nella squadra griffata Repsol. "Onestamente non ne ho idea, e questo è un po' un problema" (ride).

Iker capirebbe se il prescelto fosse un pilota collaudato, come Fabio Quartararo, ma non se scegliessero un pilota giovane e inesperto, come Fermin Aldeguer, visto che il valenciano sarebbe sulla lista dei nomi di Alberto Puig.

"Sarei fottuto al cento per cento, non potete immaginare che calcio nelle palle sarebbe. Non credo che la Honda sia pronta a prendere un giovane pilota senza esperienza. Io sono giovane, ma ho due anni di esperienza in MotoGP e ho fatto ottime gare con la MotoGP, andando forte. Ho fatto cinque gare con la Honda e sono stato con gli altri. Sarebbe un calcio che fa male e dal quale ci vorrebbe tempo per riprendersi", ha commentato Iker con vera emozione.