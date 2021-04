Aleix Espargaró: “L’analisi di Dovizioso è identica alla mia”

Aleix Espargaro, pilota di punta di Aprilia, ha chiuso le prime due gare in Qatar in settima e decima posizione rispettivamente. La pista di Losail ha evidenziato la mancanza di velocità della moto italiana, soprattutto sul rettilineo principale, che è lungo più di un chilometro.

Proprio per questo, il catalano non vede l’ora di provare la nuova RS-GP a Portimao, una montagna russa in cui la potenza, sulla carta, non sarà così determinante al momento di lottare per le posizioni. Quando gli è stato chiesto dei test di Andrea Dovizioso, Espargaro ha risposto di non avere troppe informazioni in questo senso, oltre ad un paio di commenti fatti dai capi.

“Non ho molte informazioni sui test di Andrea. Mi hanno detto che Dovizioso fa esattamente le stesse analisi che faccio io sulla moto, ha sottolineato Espargaro, che in qualche modo ha smorzato l’euforia di un’ipotetica wild card del forlivese.

“Non penso che Andrea abbia provato troppe cose che potessero aiutarmi. Credo che fosse più un test per recuperare le sensazioni. Direi che il mio stile di guida si basa di più sul passo in curva, mentre il suo è più stop and go. Però questo penso che dipenda anche dal fatto che ha guidato per tanti anni la Ducati”, ha affermato il pilota Aprilia, che ha molta voglia di vedere il potenziale del nuovo prototipo per provare a concretizzare il passo in avanti che crede possa essere stato fatto.

“Dopo le due gare del Qatar, penso che questa pista si adatti bene. Non mi ero mai sentito così tanto competitivo a Losail come quest’anno. Penso che il rettilineo ci penalizzasse. Mi sono innervosito, perché mi superavano e poi, avendo girato tanto lì, non potevo recuperare nelle frenate”, ha spiegato Espargaro, a cui è stata anche posta la domanda sul rientro di Marc Marquez.

Come intuibile, il catalano si è detto contento del rientro del pilota Honda, soprattutto dal punto di vista umano: “Sul rientro di Marc, lasciando da parte il lato agonistico, a livello umano non voglio nemmeno immaginare cosa possa aver passato. con la sua ambizione, tanto tempo lontano e senza sapere se potesse tornare a correre o meno, deve essere stato orribile”.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 50 Foto di: Gresini Racing Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 50 Foto di: Gresini Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 28 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 29 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 33 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 34 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 39 / 50 Foto di: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images