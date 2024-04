MotoGP | Espargaro: "Se voglio rimanere in Aprilia, rimarrò"

Prima è stato Fabio Quartararo, che era stato collegato all'Aprilia al posto di Aleix Espargaro fino a quando non ha annunciato il suo rinnovo con la Yamaha. Ora Marc Marquez è stato inserito nella lista per team ufficiale di Noale, ma Aleix ha spiegato giovedì, in vista del Gran Premio di Spagna, che "è normale che ci siano speculazioni perché, in un certo senso, ho lasciato la porta aperta ad un possibile ritiro", prima di essere assolutamente categorico: "Se voglio continuare, continuerò".

Guardando al fine settimana, lo spagnolo, che ha conquistato la pole a Jerez l'anno scorso, è fiducioso. "Sarà un buon fine settimana, l'anno scorso alla partenza le KTM ci hanno fulminato e poi abbiamo avuto il problema della pressione degli pneumatici, ma quest'anno credo che andrà molto meglio", ha detto.

Ovviamente, arrivare in Europa dopo l'impeccabile gran premio di Austin del suo compagno di squadra Maverick Viñales è un grande stimolo.

"Non ho bisogno di essere stimolato, ho avuto molti compagni di squadra al mio fianco durante la mia carriera e ogni anno è stato come un test. Per me non è importante, faccio il mio lavoro. Mi rende felice perché Maverick si è meritato questa vittoria e per le persone dalla sua parte del box, che sono persone che non hanno avuto un buon momento negli ultimi anni. Ma per me non cambia".

Con il contratto in scadenza a fine anno, Aleix sta iniziando a fissare una deadline per prendere la decisione. "Penso che le prossime quattro gare, Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona, quattro gare mitiche e tradizionali, saranno tranquille in questo senso. Non ho fretta e Massimo Rivola ha detto che Aprilia sarebbe stata l'ultima a decidere, quindi non c'è fretta. Calma e godiamoci le quattro gare più belle del calendario. Alla fine sono i risultati a darti la forza di decidere".

In questo inizio di stagione ci sono state speculazioni su molti piloti per il posto di Aleix in Aprilia per il 2025, come un'asta. "Penso che sia normale e che sia un bene per Aprilia che dei buoni piloti vogliano venire nella nostra squadra. Qualche anno fa nessuno voleva venire. Forse ho lasciato intendere che era il mio ultimo anno, ma sono tranquillo. Se voglio rimanere in Aprilia, io rimarrò, potete stare tranquilli", ha chiarito.

Tuttavia, "accennare" al fatto che potrebbe non continuare apre la porta ad un ritiro proprio nel momento del suo massimo splendore come pilota.

"L'ho lasciato intendere perché la sensazione che ho è che non sono convinto", ha detto riferito a se continuare o ritirarsi. "Sapete che sono una persona senza filtri che dice quello che pensa. Avrei potuto stare zitto, ma non so se continuerò, è normale che gli altri piloti e l'Aprilia si stiano muovendo, perché è un team ufficiale e se smette avranno bisogno di un top rider".

"Ho la sensazione che quello che ho fatto vada bene, ho altre preoccupazioni, il calendario sta diventando sempre più complicato. I weekend sono più stressanti, non sono molto lucido".

"Sono in un momento così felice della mia vita che non mi interessa il prossimo anno, voglio godermi la mia famiglia, quello che ho: una delle migliori moto del mondo, quella che ho sempre sognato. Voglio godermi il momento, no, questa tranquillità, e il ciclismo è assolutamente escluso", ha detto chiudendo quella porta.

"Mio fratello Pol l'anno scorso, dopo il suo infortunio, era determinato a continuare a correre, vedevo che non stava bene ma voleva continuare. E ora lo vedo così felice che non si sa fino a che punto la bilancia penda da una parte o dall'altra. Mi prenderò il mio tempo e mi godrò il giorno per giorno", ha concluso Aleix.