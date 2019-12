La Ed Carpenter Racing firma Conor Daly per il 2020

Daly, dunque, sarà al via in tutte le gare della Indycar 2020 tranne quattro, cedendo la sua vettura ad team principal Ed Carpenter sugli ovali di Texas, Richmond, Iowa e Gateway.

La vettura #21 invece sarà guidata a tempo pieno dal debuttante dalla Indy Lights, Rinus VeeKay.

"Sono davvero grato alla US Air Force (main sponsor) per aver dimostrato fiducia nei miei confronti. La nostra è una grande relazione ed è bello poter aggiungere altre gare al nostro programma. Non potrei essere più felice di avvicinarmi a correre a tempo pieno in Indycar".

"Da ragazzo dell'Indiana, è bello avere una possibilità dalla Ed Carpenter Racing. Questa squadra ha svolto un lavoro incredibile nel corso degli anni ed ho un rispetto enorme per tutti. Non vedo l'ora di cominciare una stagione preparata al simulatore per la prima volta in tanti anni" ha aggiunto.

Ed Carpenter inoltre ha commentato: "Sono estremamente orgoglioso ed entusiasta di dare il benvenuto a Conor Daly ed alla US Air Force nella Ed Carpenter Racing. Ho visto Conor crescere o maturare nel corso della sua carriera e sono fiducioso che per lui debbano ancora arrivare gli anni migliori".

"E' un grande onore rappresentare gli uomini e le donne che servono all'aviazione degli Stati Uniti e speriamo di renderli orgogliosi in questa stagione".