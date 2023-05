IMSA | A Laguna Seca prima vittoria Cadillac-Chip Ganassi Racing

Allo scattare del verde, le due Porsche 963 di Matt Campbell e Mathieu Jaminet si sono ostacolate a vicenda alla curva 2; entrambi sono finiti larghi, permettendo a Colin Braun (Meyer Shank Racing, Acura), partito velocemente, di passare al comando seguito da Pipo Derani (Action Express Racing, Cadillac V-Series).

Jaminet ha recuperato e ha conquistato il terzo posto superando le due BMW M Hybrid V8 di Connor De Phillippi e Philipp Eng e l'Acura di Wayne Taylor Racing guidata da Ricky Taylor. L'australiano invece è sceso al settimo posto davanti alla Cadillac-Chip Ganassi Racing di Bourdais e a Tijmen van der Helm con la nuova Porsche 963 della JDC-Miller MotorSport.

Dopo che Campbell ha spinto l'Aston Martin di Jarett Andretti nell'erba e contro le barriere all'ingresso della pitlane, tutte le nove vetture GTP sono andate ai box, e il leader Braun è sceso settimo rifornendo e cambiando pneumatici. Derani si è invece messo davanti a De Phillippi, Bourdais, Eng e Van der Helm. Nel frattempo, la giornata della Porsche è peggiorata con l'assegnazione a Campbell di un drive-through per l'incidente con Andretti.

Al 33° giro, Braun ha superato con una sportellata la BMW di Eng nella salita fra la curva 5 la 6. La perdita di accelerazione della BMW ha permesso a Filipe Albuquerque (WTR-Acura) e a Jaminet di farsi strada, facendo retrocedere la BMW #24 al settimo posto.

A 1h42m dalla fine, John Farano ha tamponato la LMP2 di Tower Motorsports alla curva 5 e quindi nuova Safety Car. Tutte le vetture GTP sono rientrate ai box e MSR ha fatto a Braun solo carburante, così la sua Acura ha preso il comando davanti a Derani e Albuquerque.

Nick Tandy ha preso il volante della Porsche #6 rientrando in quarta posizione, davanti alla BMW #25 ora guidata da Nick Yelloly e alla Porsche #7 passata a Felipe Nasr. Van der Zande ha sostituito Bourdais sulla Cadillac-CGR, davanti alla BMW #24 di Augusto Farfus e alla Porsche JDC-Miller di Mike Rockenfeller.

Derani ha mantenuto la pressione su Braun e, al secondo giro dopo la ripartenza, ha passato la Acura alla curva 3 per portarsi in testa. Più indietro, la Porsche #7 di Nasr è finita fuori strada all'uscita del Cavatappi poco dopo aver superato Tandy, e l'impatto è stato abbastanza forte da mandarlo ai box per le riparazioni.

Tandy è sceso al quinto posto dietro a Van der Zande, che si è trovato bloccato dietro alle due Acura. Van der Zande ha poi passato Albuquerque per conquistare la terza posizione e ha chiuso su Braun, in difficoltà. Una volta retrocesso Braun, Albuquerque lo ha seguito.

In quel momento le Cadillac stavano per fare doppietta, con Derani e Van der Zande distanziati di 14 secondi. Tandy ha preso il quarto posto a Braun alla curva 2 al 55° giro, mentre le BMW hanno superato successivemente la Acura di MSR in difficoltà. Un Yelloly in piena forma ha passato Tandy salendo 4° a poco più di un'ora dalla fine.

Questo ha indotto il britannico a rientrare ai box e poi anche Derani si è fermato, consegnando la vettura ad Alexander Sims con un vantaggio di 20 secondi. Gli altri lo hanno seguito poco dopo, con Tom Blomqvist che ha sostituito Braun sulla Acura-MSR.

Gli ultimi a fermarsi - la Caddy della CGR e le BMW - sono rientrate poco prima che s verificasse un nuovo Full Course Yellow a causa della Lexus RC F di Aaron Telitz finita contro il muro all'esterno dell'ultima curva.

Alla ripartenza, a 41' dalla fine, Sims ha passato Van der Zande, mentre Yelloly, Tandy, Albuquerque e Farfus completavano la Top6. Van der Zande è passato all'esterno di Sims alla curva 3 per prendere il comando.Tandy ha poi strappato il terzo posto a Yelloly. Dieci minuti dopo, con Albuquerque che ha agganciato la BMW #25, mentre Yelloly è sceso nell'ordine.

Tandy ha passato Sims per il secondo posto a un quarto d'ora dalla fine, ritrovandosi con 4"4 da recuperare a Van der Zande, che poi ha avuto la meglio per 3"8.

Sims chiude terzo , 7" ma con oltre 10 secondi di vantaggio sull'Acura-WTR.

#11: TDS Racing, ORECA LMP2 07, LMP2: Steven Thomas, Mikkel Jensen Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP2

Ben Keating (PR1 Mathiasen Motorsports) ha preso il comando all'inizio della gara superando la Oreca di Crowdstrike Racing by APR guidata da George Kurtz, con terzo Steven Thomas (TDS Racing).

Tuttavia, a 25' dalla fine, il co-pilota di Kurtz, Ben Hanley, ha fatto finire in un mezzo testacoda la Oreca di Era Motorsports con sopra Ryan Dalziel sul rettilineo principale, permettendo così a Mikkel Jensen di vincere per la gioia di TDS Racing.

#9: Pfaff Motorsports, Porsche 911 GT3 R (992), GTD PRO: Klaus Bachler, Patrick Pilet Photo by: Perry Nelson / Motorsport Images

Mercedes e Porsche vincono in GTD PRO e GTD

La Porsche 911 GT3 R di Pfaff Motorsports nelle mani di Klaus Bachler ha guidato lo schieramento GTD PRO al via, con Roman de Angelis (Heart of Racing - Aston Martin Vantage) all'inseguimento e prima vettura GTD.

Questa era inseguita da altre due GTD PRO, la Mercedes di WeatherTech Racing affidata a Daniel Juncadella e Alex Riberas sulla seconda Aston-HoR. La Porsche di Kellymoss with Riley con sopra Alec Udell è stata seguita dalla Corvette di Jordan Taylor e dalla BMW M4 del Paul Miller Racing di Madison Snow.

Dopo la prima neutralizzazione, Bachler ha saltato il semaforo rosso all'uscita dei box - per cui ha ricevuto una penalità di Stop&Go di 60 secondi - e quindi è stata la Corvette di Taylor a prendere il comando della classe GTD Pro davanti alla Lexus di Jack Hawksworth.

Dopo la terza SC, Kellymoss e Riley si sono piazzate al comando, con Alec Udell davanti a Kay Van Berlo, che aveva effettuato il pit stop prima, e sono stati inseguiti dalle BMW di Turner con sopra Bill Auberlen e Robbie Foley. In GTD PRO, l'Aston HoR di Alex Riberas ha preceduto Antonio Garcia, ora sulla Corvette.

Udell è dovuto rientrare ai box a 63' dalla fine, mentre Van Berlo si è fermato subito dopo, lasciando alle BMW di Turner e Paul Miller i primi tre posti, fino a quando anche loro non sono rientrate ai box.

Andy Lally è passato al comando della GTD con la Aston di Magnus Racing, davanti a Van Berlo e Auberlen, mentre Ross Gunn guidava la GTD PRO davanti a Garcia. Tuttavia, quest'ultima coppia ha violato le regole del wave-by in regime di SC ed è dovuta rientrare ai box per le penalità di stop-and-hold.

La Mercedes-WeatherTech di Jules Gounon è tornata in testa alla GTD Pro, davanti alla Porsche Pfaff penalizzata in precedenza e alla Lexus #14, anche se in 12a e 14a posizione fra le GT. Van Berlo ha passato Lally a 20' dalla fine, e presto anche Lally ha dovuto cedere la seconda posizione ad Auberlen. A meno di 10' dalla fine, Lally ha perso anche la terza piazza a favore di Julian Andlauer (in sostituzione di Udell).

Van Berlo ha vinto la GTD con 10" di margine su Auberlen, che aveva due secondi di vantaggio su Andlauer.

Gounon ha conquistato la vittoria in GTD Pro con otto secondi di vantaggio sulla Lexus numero 14, mentre Ben Barnicoat ha preceduto Patrick Pilet per soli 0,2 secondi.