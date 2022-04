IndyCar | Paretta torna con un programma di 3 gare con la De Silvestro

La vettura #16, che porterà i colori della Kiwi Co., scenderà in pista negli appuntamenti di Road America, Mid-Ohio e Nashville della IndyCar, ma non è escluso che per la De Silverstro si possa presentare anche qualche opportunità extra nel finale della stagione.

La proprietaria del team, Beth Paretta, ha spiegato che faranno parte del progetto la maggior parte delle donne che nel 2021 hanno partecipato alla campagna "women forward" per la Indy 500, che lavoreranno in collaborazione tecnica con la Ed Carpenter Racing.

La Ed Carpenter Racing schiera già due vetture a tempo pieno per Rinus VeeKay e Conor Daly, inoltre il proprietario della squadra, Ed Carpenter, è impegnato sulla terza nelle gare che si disputano sui circuiti ovali. Dunque, gli ingegneri ed i meccanici che lavorano sulla terza monoposto sono a disposizione per le gare sugli stradali e sui cittadini.

Beth Paretta: "Abbiamo avuto un grande primo anno di lavoro con Roger Penske e il Team Penske nel 2021, come parte dell'iniziativa Race for Equality and Change, e da allora ho lavorato per costruire la giusta struttura e opportunità per continuare a far crescere la nostra squadra".

"Questa nuova alleanza tecnica con la Ed Carpenter Racing è emozionante per noi e ci permetterà di continuare a crescere e competere in più gare in questa stagione. Inoltre, sono orgoglioso di continuare la nostra associazione con Chevrolet che ha apprezzato, sostenuto e sostenuto i nostri sforzi per la diversità e l'inclusione fin dall'inizio".

La De Silvestro, che ha disputato 69 gare in Indycar, salendo anche sul podio a Houston nel 2013, quando correva per la KV Racing, ha commentato: "Sono incredibilmente grato a Beth che continua ad avere la fiducia in me e di essere in grado di fare un passo in più nel nostro viaggio che abbiamo iniziato insieme l'anno scorso alla Indy 500".

"Sono entusiasta di avere questa opportunità e non vedo l'ora di cominciare. Queste sono piste in cui, in passato, sono stato abbastanza forte, quindi mi dà davvero molta fiducia. Essere in grado di tornare in una IndyCar proprio su quelle piste... Ho un enorme sorriso sul mio volto e non vedo l'ora di farlo".

"Associarsi con l'Ed Carpenter Racing sarà fantastico. Penso che in loro abbiamo anche una grande squadra ed è una partnership che è davvero importante per noi per crescere. Speriamo che in futuro possano accadere ancora molte altre cose insieme. Penso che sarà fantastico e non vedo l'ora".