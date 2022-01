IndyCar | Conor Daly firma con Ed Carpenter Racing per il 2022

Daly, che ha guidato la vettura #20 sui tracciati cittadini nelle ultime due stagioni, mentre il proprietario Ed Carpenter ha gareggiato sugli ovali, prenderà ora il volante per tutto l'anno.

La squadra ha trovato un accordo con la società di criptovaluta BitNile Holdings per sponsorizzare Daly, il quale torna per un impegno completo dal 2017, quando correva con A.J. Foyt Racing, per poi essere alfiere di ECR e Carlin nel 2020 e 2021.

Daly sarà compagno dell'olandese Rinus VeeKay, che viene confermato sulla monoposto #21, mentre la terza verrà schierata per Ed Carpenter alla 500 Miglia di Indianapolis.

Il team ha detto che i dettagli della partecipazione di Carpenter nelle tre gare ovali rimanenti della IndyCar "verranno annunciati più avanti".

"Essere scelto per rappresentare BitNile è senza dubbio una delle opportunità più importanti della mia carriera", ha detto il trentenne Daly, che ha 80 gare in IndyCar e otto Indy 500 all'attivo.

"Questa è una partnership incredibile che non vediamo l'ora di essere in grado di rafforzare e crescere mentre andiamo a caccia di vittorie insieme. Poter tornare all'Ed Carpenter Racing per l'intera stagione è incredibile".

Conor Daly, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

"Non ho avuto la possibilità di stare con una squadra per tutto l'anno dal 2017, quindi questo è qualcosa di cui sono molto grato. Ho fiducia in ECR e ogni anno continuiamo a migliorare insieme. Non potrei essere più entusiasta".

Carpenter ha aggiunto: "Sono estremamente orgoglioso di accogliere BitNile nella famiglia ECR. E' eccitante essere in grado di espandere il coinvolgimento della nostra squadra nella cultura del Bitcoin dopo aver corso la macchina Bitcoin lo scorso maggio [per VeeKay nella Indy 500]".

"Rappresenteremo anche alcuni altri marchi interessanti all'interno di BitNile Holdings nel corso dell'anno".