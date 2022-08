IndyCar | Meyer Shank Racing conferma Castroneves per il 2023

Il brasiliano, che è anche pilota Penske, era arrivato nel team nel 2021 per sei gare, ottenendo la vittoria nella 105ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, diventando il quarto quattro volte vincitore dell'evento nella storia raggiungendo AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears.

Il trionfo è stato anche il primo in assoluto in IndyCar per MSR e la 31esima per Castroneves, che è stato riconfermato per il 2022, prima stagione con due vetture per il team.

"Mantenere Helio a bordo non era un problema per noi - ha detto il fondatore e comproprietario del team Michael Shank - Abbiamo costruito un rapporto molto forte con lui nelle ultime due stagioni".

"Ci dà tanto, dentro e fuori la pista. È stato in grado di aiutarci a crescere come squadra e noi abbiamo potuto imparare dai suoi anni di esperienza. È un rapporto davvero vantaggioso per entrambi. E naturalmente è un volto perfetto di questo sport e ha una personalità contagiosa, quindi averlo nella nostra squadra è un onore".

Castroneves ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta del rinnovo del contratto con Meyer Shank Racing per il 2023. Sono molto ottimista di poter trascorrere una stagione straordinaria, grazie a tutto ciò che abbiamo costruito quest'anno, c'è tutto per fare bene".

"Non ringrazierò mai abbastanza Mike e Jim e naturalmente tutti i nostri partner. Non c'è dubbio che siamo tutti entusiasti di continuare questa fantastica collaborazione. Simon e io faremo tutto il possibile per finire bene questa stagione e iniziare bene il 2023 con risultati ancora migliori".

Castroneves ha anche vinto la 24 Ore di Daytona per con la Acura di MSR ed è probabile che si unisca a Oliver Jarvis e Tom Blomqvist sulla ARX-05 per l'ultima gara IMSA dando una mano ai due a prendersi il titolo in Classe DPi.