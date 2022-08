IndyCar | Gateway: vince Newgarden dopo il diluvio, 2° Malukas

Il pilota del Team Penske ha conquistato la quinta affermazione stagionale con la sua monoposto motorizzata Chevrolet, con un vantaggio di 0"470 sul grintosissimo esordiente David Malukas (Dale Coyne Racing with HMD), al miglior risultato della carriera.

Questa è stata anche la terza vittoria consecutiva di Newgarden sull'ovale da 1,25 miglia a Gateway. Il due volte Campione della serie Newgarden si è portato a soli tre punti dal compagno di squadra e leader della serie Will Power (sesto con 128 giri all'attivo) a sole due gare dalla fine.

La distanza ufficiale di questa gara era di 260 giri, ma il ritardo della pioggia praticamente ha fatto disputare 213 tornate alla luce del giorno seguita da 47 sotto i riflettori.

Quando la gara è ripresa alle 21;05 ora locale, le condizioni della pista erano cambiate in modo significativo perché l'acqua aveva pulito l'asfalto e l'aderenza era migliorata grazie alle temperature più basse dopo il tramonto.

Lo schieramento di partenza è tornato in pista in regime di Caution, poi McLaughlin ha preso il largo quando la bandiera verde ha sventolato al 224° giro. Ma Newgarden non ha perso tempo a infilare McLaughlin sul rettilineo posteriore alla curva 3 al 225° giro per prendere definitivamente il comando.

McLaughlin è rimasto a circa 0"6 dal compagno di squadra per i 34 giri successivi, ma non è riuscito a passare. Nel frattempo, Malukas è passato dalla quinta posizione alla ripartenza alla seconda, superando O'Ward al giro 245 e puntando Newgarden e McLaughlin.

Superato quest'ultimo nella bagarre per il secondo posto all'ultimo giro con una coraggiosa mossa all'esterno in curva 1, Malukas centra la piazza d'onore.

Le squadre hanno tentato varie strategie ai box nella seconda metà della gara per cercare di essere in testa quando è arrivata la pioggia prevista, in modo da agguantare la vittoria se la gara non fosse ripartita. Malukas e Sato hanno adottato una strategia alternativa che ha mandato il primo a comandare dal giro 207al 211, ma poi è stato costretto ai box. La pioggia è arrivata solo due giri dopo.

Sembrava che la strategia dei box e il traffico avessero ostacolato Newgarden poco prima del diluvio.

McLaughlin è rientrato ai box dalla seconda posizione al giro 207. Newgarden si è fermato in quello dopo seguendo Christian Lundgaard (Honda).

Il giro di rientro ai box di Newgarden è stato di 1"065 più lento di quello di McLaughlin, che ha mantenuto il comando quando Newgarden è rientrato in pista dopo la sua sosta fino alla bandiera rossa.

Scott McLaughlin si è classificato terzo con la Chevrolet del Team Penske, nonostante fosse in testa alla ripartenza a 37 giri dalla fine, dopo la bandiera rossa per pioggia e fulmini.

Pato O'Ward ha concluso quarto con la Chevrolet della Arrow McLaren SP, seguito da Takuma Sato, al suo miglior risultato stagionale con la Honda di Dale Coyne Racing.

La corsa al campionato rimane serrata. Sette piloti hanno ancora matematicamente la possibilità di vincere il titolo, racchiusi in soli 58 punti da Power ad O'Ward.