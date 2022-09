Porsche: 397 giri e nessun problema per la 963 LMDh a Daytona

Allarme Porsche: "LMDh indietro, i clienti dovranno pazientare"

Lo sviluppo della nuovissima 963 procede con alcune difficoltà e le problematiche nel reperire materiali e produrre pezzi di ricambio stanno rallentando la tabella di marcia. Jota e JDC-Miller potrebbero non avere le loro macchine per il via del 2023, mentre Proton si candida per seguirli tra i privati.