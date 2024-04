WEC | Porsche ci crede per Imola: "Vogliamo difendere i primati"

Per la prima volta da quando corre nel FIA World Endurance Championship, la Porsche si presenta al via di una gara da leader delle classifiche mondiali, il che determinerà un certo peso sotto vari aspetti.

Le grandissime vittorie ottenute in Classe Hypercar in Qatar dalle 963 del team ufficiale Penske e quella privata della Jota nella graduatoria ad essa dedicata, più l'affermazione della 911 GT3-R di Manthey Pure Rxcing in LMGT3 ha messo il marchio di Stoccarda come quello di riferimento da battere alla 6h di Imola.

E' chiaro che il tracciato del Santerno ha caratteristiche ben diverse rispetto a Lusail, così come le ampie modifiche al Balance of Performance rimescoleranno ulteriormente le carte in tavola, ma durante il mese trascorso dopo la prima tappa stagionale i test sono proseguiti accumulando dati preziosi che in Emilia Romagna potranno tornare sicuramente utili.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Foto di: JEP / Motorsport Images

"Il mese scorso la nostra squadra ha effettuato dei test sul circuito di Imola e acquisito informazioni estremamente preziose. Ci avviamo al secondo appuntamento della stagione ben preparati", afferma Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale LMDh di Porsche.

"Il team clienti Jota ha sfruttato tutto il potenziale della 963 anche all'apertura della stagione in Qatar. Il nostro obiettivo è quello di farlo anche ad Imola e difendere la nostra leadership nel campionato Mondiale. Finora il nostro bilancio per il 2024 sembra molto buono e vogliamo continuare così".

Dello stesso avviso anche Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport: "Il nostro chiaro obiettivo è quello di ottenere immediatamente un altro risultato di rilievo dopo il buon inizio di stagione in Qatar e consolidare la nostra posizione al vertice del campionato".

"Le caratteristiche della pista di Imola sono completamente diverse da quelle di Doha. Tuttavia, siamo determinati a lottare seriamente per un'altra vittoria in Italia. Sarà un fine settimana intenso ed emozionante per Porsche e per il nostro team Porsche Penske Motorsport".

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: JEP / Motorsport Images

Sul fronte piloti le aspettative sono molto alte, come tiene ad evidenziare Matt Campbell: "Abbiamo iniziato la stagione molto bene sia nel FIA WEC che in IMSA. Il nostro team ha ottenuto grandi successi e ora è in testa a entrambi i campionati. Ovviamente, vogliamo continuare la nostra buona forma a Imola".

"I test che abbiamo fatto qualche settimana fa sono stati estremamente istruttivi. L'ultima volta che ho corso qui è stato nel 2020 e la pista mi piace molto. Ora ci andiamo per la prima volta con il WEC. Sono certo che regaleremo ai fan delle gare ricche di azione".

Laurens Vanthoor aggiunge: "Abbiamo vinto la gara di apertura in Qatar e ora andiamo a Imola come leader del campionato. Vogliamo ripeterci con un'altra vittoria in Italia, ma non sarà facile perché la concorrenza è forte. Il circuito è praticamente l'opposto di quello del Qatar: layout vecchio stile, veri cordoli e quasi nessuna via di fuga. Mi piace molto e non vedo l'ora di vedere cosa accadrà; sarà una bella sfida per tutti i team e i piloti".

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen Foto di: JEP / Motorsport Images

Chi sarà 'di casa' è Jenson Button, in azione ad Imola fin dai tempi della F1 ed ora pronto a calarsi nell'abitacolo della Porsche #38 di Jota: Jenson Button (Porsche 963 #38): "Ho emozioni contrastanti nel tornare a Imola. È il luogo in cui ho ottenuto la mia prima Pole Position in F1 con il leggendario Michael Schumacher sulla Ferrari che partiva secondo".

"È il 20° anniversario di quella prima pole a Imola, ma quest'anno ricorre anche il 30° della perdita di due grandi, Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Per questo motivo, sono certo che sarà caratterizzato da emozioni contrastanti per gran parte della comunità del motorsport".

"La pista, nel complesso, è molto bella da percorrere: molto veloce e scorrevole, sarà davvero impegnativa per con la nostra LMDh, ma non vedo l'ora di scendere in pista con la squadra per vedere cosa sono in grado di fare entrambe le vetture".