Valentino: via alla nuova carriera con la 488 GT3 Evo a Misano

Valentino Rossi è a Misano Adriatico per un test con la Ferrari 488 GT3 Evo.

Il 'Dottore' è al lavoro al "Marco Simoncelli World Circuit" per preparare la sua nuova avventura che lo vedrà in azione nel mondo delle corse GT.

Come ormai noto da tempo, a fine stagione 2021 il 9 volte Campione del Motomondiale 'raddoppierà', passando dalle 2 alle 4 ruote, altra sua grande passione da anni, mentre dirà addio alla MotoGP.

Sul tracciato romagnolo, Rossi è stato immortalato con la vettura del Cavallino Rampante del team Kessel Racing, la squadra con la quale ha preso parte alla 12h del Golfo all'inizio di quest'anno.

La livrea completamente blu scuro lascia spazio anche ai nomi di Rossi, di suo fratello Luca Marini e dell'amico di sempre, Alessio "Uccio" Salucci, che sono con lui al momento e che hanno condiviso l'abitacolo della Ferrari #46 in Bahrain all'evento sopracitato che li vide chiudere sul podio in Classe Pro-Am.

Il pesarese deve ancora scegliere in quale campionato cimentarsi il prossimo anno, ma in questi mesi si allenerà alacremente per farsi trovare pronto, in attesa di svelare i programmi della sua carriera futura in auto.

La 12h del Golfo si terrà il primo weekend di gennaio nel 2022.

#46 VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci Photo by: Gulf 12 Hours