Terremoto Porsche: Zurlinden lascia la Direzione Motorsport

Altro terremoto a livello dirigenziale per Porsche Motorsport: Pascal Zurlinden ha a sorpresa lasciato il ruolo di Direttore nella giornata di martedì 26 ottobre.

E' il classico fulmine a ciel sereno perché l'ingegnere francese ha preso la decisione spontaneamente, a quanto pare per motivi personali, ma pare anche con la voglia di proseguire il suo lavoro in altri ambiti legati al prodotto di serie della Casa tedesca.

Inutile dire che il transalpino non sarà presente a Sakhir per il doppio appuntamento del FIA World Endurance Championship, che scatterà da domani con il weekend della 6h del Bahrain, dove sono impegnate le 911 RSR-19 in lotta per il titolo LMGTE.

La notizia di Zurlinden, che avrebbe dovuto seguire il nuovo progetto endurance LMDh, segue quello di Fritz Enzinger, sostituito a capo di Porsche Motorsport da Thomas Laudenbach ad inizio mese.

Per il momento in Porsche non hanno ancora avuto modo di decidere chi sarà il suo successore, che a breve dovrà per forza di cose saltare fuori, dato che in rampa di lancio c'è un nuovo prototipo, oltre alle attività legate alle corse GT con la nuova 992.

