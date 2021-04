La FIA svela i primi dettagli di una categoria GT elettrica

La nuova classe incorporerà novità e libertà tecniche mai viste prima nel motorsport elettrico. Ci sarà spazio per lo sviluppo della batteria (prima volta nel motorsport completamente elettrico), anche se non è stata annunciata ancora una data di debutto.

La ricarica rapida ai box durante le gare è parte del concetto FIA, mentre i produttori potranno sviluppare macchine a due o quattro ruote motrici secondo le nuove regole. La gestione della potenza e della coppia per ciascuna ruota sarà consentita come aggiunta alle prestazioni.

Il GT elettrico "stabilirà nuovi standard per i veicoli elettrici nel motorsport in termini di prestazioni e gamma", si legge nella nota FIA.

La nuova categoria è stata concepita per creare auto nella stessa finestra di prestazioni delle macchine GT3 esistenti, ma i piloti supereranno le prestazioni di esse in termini di accelerazione e passo in qualifica.

Per le gare saranno utilizzati i circuiti permanenti nella loro interessa.

Il direttore tecnico della FIA Xavier Mestelan Pinon ha spiegato che la categoria vuole essere rilevante per l'industria automobilistica.

"Le principali sfide tecniche [per l'industria automobilistica] sono lo sviluppo delle batterie, l'integrazione di esse nelle auto e la tecnologia di ricarica veloce", ha detto.

"Questo è cruciale per i Costruttori che vogliono sviluppare una tecnologia rilevante per la strada piuttosto che affidarsi a componenti standard".

Il presidente della FIA Jean Todt ha aggiunto: "La FIA vuole rendere il motorsport un laboratorio per la mobilità sostenibile. L'annuncio di questa nuova categoria di auto GT a propulsione elettrica è una pietra miliare fondamentale al servizio di questo obiettivo, in quanto aprirà la strada a nuove tecnologie di batterie e di ricarica rapida. Una perfetta illustrazione del nostro approccio dalla pista alla strada".

L'ingegner Leena Gade, Presidente della commissione FIA GT, ha spiegato: "E' una piattaforma per consentire ai produttori di sviluppare e mostrare la loro tecnologia, era necessaria. C'è un forte interesse per la categoria da parte delle Case che hanno preso parte al processo di regolamentazione nei gruppi di lavoro tecnici della FIA".

I produttori saranno in grado di costruire layout di batteria su misura utilizzando le celle agli ioni di litio sviluppate da Saft, una filiale della compagnia petrolifera Total che sta anche fornendo le batterie per la Peugeot Le Mans Hypercar che debutterà nel Campionato del Mondo Endurance del prossimo anno.

La tecnologia Saft permetterà una ricarica veloce di 700kW, che darà modo alle batterie di arrivare in pochi minuti al 60%.

I Costruttori saranno in grado di competere nella categoria con un modello elettrico sviluppato secondo le nuove regole o di montare un powertrain EV in una vettura GT3 esistente.

Mestelan Pinon ha spiegato che essere in grado di adattare le macchine GT3 per la nuova categoria aiuterà a mantenere i costi sotto controllo.

La potenza massima consentita sarà 430kW o 575CV per le GT elettriche, che peseranno tra 1490 e 1530kg. La FIA ha spiegato nel suo annuncio di aver fissato la soglia di peso leggermente più alta che in GT3 per "limitare l'uso di materiali costosi".

Saranno ammessi due o quattro motori elettrici e la capacità massima di energia della batteria sarà fissata a 87kWh.

Le regole per la nuova categoria sono state finalizzate lo scorso dicembre, ma finora le hanno in mano solo le Case interessate, mentre la FIA sta progettando un campionato dedicato, avendo concordato i termini con un promotore, la cui identità sarà rivelata a tempo debito.

Ulteriori dettagli dei piani della FIA per la nuova categoria saranno probabilmente pubblicati all'inizio di maggio, con un termine per l'introduzione di essa e della nomina di campionato, format e nome del promoter.