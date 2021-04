InsideEVS annuncia le date degli Electric Days Digitali 2021

Miami, 22 aprile 2021 - In occasione della Giornata della Terra 2021 e dopo un evento inaugurale di successo in Italia all'inizio del 2021, Motorsport Network annuncia che InsideEVs, la fonte più affidabile di Internet per le notizie sui veicoli elettrici, ospiterà il primo evento Electric Days Digital negli Stati Uniti il 20 e 21 settembre 2021. L'evento di due giorni sarà interamente virtuale e gratuito per tutti. L’obiettivo dell'evento è quello di celebrare, informare e promuovere l'imminente rivoluzione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Electric Days Digital è composto da una serie di eventi digitali in due giorni che includeranno articoli, interviste, dialoghi, tavole rotonde dal vivo e altro ancora. La tempistica di Electric Days Digital coinciderà anche con lo Zero Emissions Day il 20 settembre e precede immediatamente l'inizio della National Drive Electric Week (NDEW), dal 25 settembre al 3 ottobre. Plug-In America, un presentatore di coordinamento di lunga data di NDEW, è anche un media partner di Electric Days Digital.

Molti di questi eventi digitali saranno ospitati dai redattori di InsideEVS che sono esperti in materia di veicoli elettrici. Tra questi c’è Kyle Conner di InsideEVs, che è l'attuale detentore del record EV Cannonball Run, e Tom Moloughney, un giornalista noto a livello mondiale che si occupa del tema della ricarica dei veicoli elettrici e delle infrastrutture.

Questi eventi digitali presenteranno anche i rappresentanti delle case automobilistiche che vendono veicoli elettrici in questo momento, dai CEO che danno il via libera al futuro agli ingegneri che lavorano al suo sviluppo. Esperti di altri campi, così come influencer dei social media, parteciperanno anche agli eventi Electric Days Digital come ospiti speciali.

Electric Days Digital sarà anche un prezioso strumento digitale che guida le persone nel loro percorso verso la proprietà di un EV, grazie alle guide all'acquisto che saranno disponibili su www.electricdays.us e www.insideevs.com. Queste due piattaforme online ospiteranno contenuti multimediali che mirano a chiarire e informare il pubblico sulle soluzioni di mobilità elettrica e ad aiutare a identificare l'auto ideale per le loro esigenze di mobilità.

Infine, InsideEVs utilizzerà gli Electric Days Digital per annunciare i risultati del suo primo sondaggio su chi intende acquistare un veicolo elettrico. L'indagine includerà dati preziosi da migliaia di intervistati che rappresentano l'intero spettro di intenzioni EV, da persone con un interesse minimo a coloro che cercano di acquistare il loro secondo veicolo elettrico dopo essersi innamorati del loro primo. Le domande del sondaggio saranno progettate dai redattori di InsideEVs con il contributo di analisti del settore ed esperti di vendita.

Ulteriori informazioni su Electric Days Digital saranno rilasciate nei prossimi mesi come l'itinerario degli eventi digitali è finalizzato, i partecipanti sono confermati, e ulteriori sponsor e partner aggiunto.

John Neff, Automotive Global Editor-in-Chief, Motorsport Network ha detto: “InsideEVs ha annunciato l'arrivo dei veicoli elettrici di massa per anni, e finalmente sono arrivati! Electric Days Digital è il nostro modo di introdurre il grande pubblico al futuro dell'automobilismo elettrico e dimostrare i benefici non solo per il nostro ambiente ma anche per le nostre vite. La tua prossima auto dovrebbe essere un veicolo elettrico - Electric Days Digital ti mostrerà perché e ti aiuterà a decidere quale è meglio per te”.

Filippo Salza, Presidente di Automotive, Motorsport Network ha detto: “L'auto elettrificata è una realtà, ma la transizione è solo all'inizio. Bisogna spiegarlo alla gente perché è una nuova tecnologia che deve essere capita prima di essere scelta. Abbiamo iniziato questo processo con gli Electric Days Italy e abbiamo intenzione di continuare a farlo negli Stati Uniti e in altri mercati globali”.

