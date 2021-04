Motorsport Network Italia acquisisce GPOne.com

Londra, 16 Aprile 2021 – Motorsport Network Italia, la parte italiana di Motorsport Network, ha espanso la propria offerta agli appassionati di moto con la recente acquisizione di GPOne.com, una delle pubblicazioni leader del motorsport a due ruote italiano.

L’acquisizione fa crescere l’influenza di Motorsport Network sulle moto in uno dei più grandi mercati d’Europa. Insieme, il Network genera un traffico importante e si occupa di MotoGP, Mondiale Superbike e altri contenuti sulle due ruote tra Autosport.com, Motorsport.com ed il recente acquisito GPOne.com.

I 56 milioni di utenti mensili di Motorsport Network beneficeranno degli oltre 30 anni di esperienza che porteranno Paolo Scalera, fondatore di GPOne, ed il suo team. Scalera resta come azionista di minoranza e mantiene il suo attuale ruolo di Direttore e Capo Redattore del sito, unendosi al team Motorsport Network. Grazie alla sua esperienza di lunga data e al grande rapporto nell’industria delle moto, GPOne manterrò il suo accesso alle ultime notizie date in maniera tempestiva.

L’acquisizione di GPOne si inserisce perfettamente nell’attuale piano di crescita di Motorsport Network, dato che questo incrementa la propria offerta sia in maniera internazionale – attraverso edizioni locali di pubblicazioni pre-esistenti, sia attraverso i contenuti disponibili per i suoi utenti. Le nuove pubblicazioni forniranno un contenuto ulteriore e maggiore informazione ed intrattenimento per il pubblico, che verrà introdotto a differenti discipline del motorsport attraverso il mezzo scritto.

L’incremento dei contenuti su due ruote di Motorsport Network non si fermerà alle nuove pubblicazioni. Ci sono piani per aumentare l’offerta attraverso la piattaforma di vendita biglietti online di Motorsport Network, MotorsportTickets.com, visto che il mondo si sta aprendo dopo la pandemia e gli spettatori vogliono tornare in pista.

Oliver Ciesla, Direttore delle Operazioni, Motorsport Network afferma: “Diamo il benvenuto a Paolo Scalera e al suo intero team in Motorsport Network. Come risultato della cooperazione con GPOne, i nostri followers beneficeranno della lunga esperienza di un team editoriale ampliato. Saremo nella posizione di offrire ai fan delle moto più contenuti che mai e uniremo le forze per usare questi contenuti attraverso l’intero network. I nostri partner commerciali beneficeranno di incrementi ulteriori dal gruppo di piloti e appassionati”.

Filippo Salza, Presidente Automotive in Motorsport Network, dichiara: “La collaborazione con GPOne.com segue la nostra strategia per raggiungere un numero ancora più elevato di piloti di moto e scooter. In passato, sia GPOne.com sia OmniMoto.it hanno costantemente fornito ai propri followers contenuti editoriali eccellenti sulle due ruote e video. Il nostro nuovo team fuso continuerà a scrivere di moto e scooter come ha sempre fatto, ma portando il proprio contenuto ad un pubblico molto più ampio”.

Paolo Scalera, Direttore e Fondatore di GPOne.com, afferma: “Per la mia gioia di scrivere sulla velocità e descrivere le emozioni attraverso le parole, è stato fondato GPOne.com con il principio di essere presente dove sono queste emozioni. Ora, dopo 20 anni come pubblicazione indipendente, con GPOne.com mi unisco al leader del mercato globale. La sinergia di questa integrazione ci aiuterà a crescere più velocemente e la collaborazione garantirà contenuti ancora migliori ai nostri utenti”.

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

