Formula 4 | Antonelli in scioltezza in Gara 2 a Vallelunga

Anche la seconda gara del weekend porta la firma di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della PREMA, così come visto in Gara 1, è stato l’assoluto dominatore della corsa senza lasciare nulla agli avversari.

Qualche momento di tensione si è vissuto al via, quando Kacper Sztuka, scattato benissimo dalla terza posizione, ha subito sopravanzato Rafael Camara per provare poi ad insidiare il pilota del vivaio Mercedes, ma Kimi, nonostante una leggera toccata nel posteriore, ha resistito senza problemi agli attacchi del portacolori dell’US Racing.

Sztuka ha poi iniziato un lungo duello con Camara che ha consentito ad Antonelli di prendere il largo e penalizzato eccessivamente il brasiliano della FDA. Nel duello col polacco, infatti, ad avere la peggio è stato proprio Camara costretto al ritiro dopo aver patito una foratura.

Il caos dei primi giri ha consentito a Taylor Barnard di salire in seconda posizione. Il pilota del PHM Racing ha approfittato della confusione per disputare una gara lineare nella quale non ha mai avuto la possibilità di tenere il ritmo di Antonelli.

Il bolognese, infatti, nonostante abbia condotto una corsa in scioltezza è stato imprendibile per tutti mostrando ancora una volta tutto il suo talento al volante della monoposto del team PREMA.

La scuderia veneta, nonostante abbia perso Camara per la foratura, è riuscita a portare due vetture sul podio grazie al terzo posto ottenuto da Charlie Wurz che ha così parzialmente rimediato alla delusione per quanto accaduto in Gara 1.

Decisamente intensa la lotta per le posizioni ai piedi del podio che ha visto protagonisti i piloti del team US Racing. A svettare, e resistere alla costante pressione di uno Sztuka oggi in stato di grazia, è stato Alex Dunne che si è così confermato come una delle più belle realtà di questa stagione, mentre alle spalle del polacco ha chiuso in sesta piazza un Marcus Amand che non è mai sembrato in grado di impensierire i suoi due compagni di squadra.

Qualche grattacapo, invece, lo ha dato James Wharton a Conrad Laursen. Il pilota australiano è stato bravo a mettere pressione al compagno di team nelle battute finali per poi passarlo e ottenere così la settima piazza.

La top 10 di Gara 2 si è completata con Nikita Bedrin e Martinius Stenshorne rispettivamente in nona e decima posizione.

Gara 3 della Formula 4 italiana prenderà il via alle ore 14:00 e potrà essere seguita in diretta streaming sulle pagine di Motorsport.com.