F4 | Vallelunga: Antonelli vince Gara 3 ed è il nuovo leader

8 vittorie complessive, 6 consecutive, 219 punti e primo posto in classifica piloti. Giunti a metà stagione sono questi i numeri messi in campo da Andrea Kimi Antonelli che anche a Vallelunga, così come visto a Spa-Francorchamps, è stato l’assoluto protagonista del weekend ottenendo tre vittorie in tutte e tre le gare.

Dopo lo sfortunato round di Imola, chiuso con un solo punto, Antonelli è riuscito a dimostrare subito di che pasta fosse fatto ed oggi, al quarto appuntamento dell’anno, guida saldamente la classifica dopo aver recuperato il gap da Camara.

Anche in Gara 3 Kimi è scattato alla perfezione dalla pole prendendo subito il comando delle operazioni, mentre alle sue spalle Wurz ha cercato di insidiare Rafael Camara.

La prima metà della corsa è stata amministrata in modo magistrale da Antonelli, capace di portare ad oltre 2 secondi il vantaggio su Camara, mentre alle spalle del duo PREMA si è assistito ad un duello durissimo tra Wharton e Bedrin per la settima piazza.

La situazione è diventata più intensa a 16 minuti dal termine quando la safety car è stata costretta ad intervenire in pista per consentire ai commissari di rimuovere la monoposto di Alfio Spina finita in ghiaia dopo una foratura alla posteriore sinistra.

Antonelli ha così visto annullare il proprio vantaggio su Camara ma, così come avvenuto in Gara 2, anche in questo caso alla ripartenza è riuscito a gestire in maniera perfetta il brasiliano avendo un occhio di riguardo per le gomme.

Il gap tra i due non è mai stato inferiore ai 9 decimi, ma tanto è bastato a Kimi per transitare in prima posizione sotto la bandiera a scacchi e concludere ancora una volta un fine settimana perfetto.

Camara si è dovuto accontentare della seconda piazza, ma con questo risultato è riuscito a riscattare l’amarezza per il ritiro patito in Gara 2. I 36 punti di ritardo da Antonelli in classifica sono tanti, ma non tali da impedire al pilota della Ferrari Driver Academy di abbandonare i sogni di conquista del titolo.

La ripartenza dopo il rientro ai box della safety car ha consentito al team PREMA di portare a casa un grande poker. Dietro Charlie Wurz, terzo sul traguardo, è giunto un James Wharton bravissimo nell’approfittare del caos scatenato tra i piloti dell’US Racing.

La lotta tra Amand e Dunne è costata cara ad entrambi. Il francese, nel tentativo di resistere al compagno di squadra, ha riportato la rottura dell’ala anteriore ed è così precipitato in settima piazza, mentre l’irlandese è stato costretto al ritiro dopo aver rimediato la foratura della posteriore destra.

Ad approfittare di questo caos, oltre a Wharton, sono stati anche Taylor Barnard, Kacper Sztuka e Nihil Borha rispettivamente quinto, sesto e settimo.

Ottima la prova fornita da Maya Weug che in questa stagione sta confermando un ottimo potenziale riuscendo costantemente ad entrare in top 15. La pilota dell’Iron Dames ha disputato una corsa davvero solida, caratterizzata da zero sbavature, conclusa in ottava posizione.

La top 10 di Gara 3 si è conclusa con Stenshorne nono davanti a Domingues decimo al termine di una corsa condotta col coltello tra i denti.

I piloti della Formula 4 si prenderanno adesso una pausa sino a metà settembre quando torneranno in pista al Red Bull Ring per il round numero 5 della stagione.